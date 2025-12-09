La Guardia Civil premia al director Agustín Díaz Yanes por su película sobre la lucha contra ETA 'Un fantasma en la batalla' - GUARDIA CIVIL

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha presidido este martes el acto de entrega de los premios Guardia Civil 2025. Han reconocido, entre otros, al director de cine Agustín Díaz Yanes por 'Un fantasma en la batalla', una película inspirada en hechos reales en la que se revive una de las operaciones más relevantes en la lucha contra la organización terrorista ETA.

Además del premio Fundación Guardia Civil para Díaz Yanes, los premios periodísticos han reconocido en la categoría de televisión a Malena Guerra, de Informativos Telecinco, por su reportaje sobre la búsqueda de desaparecidos por la DANA de Valencia y en la categoría de radio a Alfonso Ojea, de la Cadena Ser, por su cobertura habitual de noticias relacionadas con la Guardia Civil en Madrid.

También han premiado en la categoría de Prensa Escrita a Miguel Ángel Medina, de El País, por un reportaje sobre el equipo de investigación de incendios del Seprona y se han entregado los premios Fundación a Servicios Humanitarios a varios agentes de la Guardia Civil por distintos servicios y auxilios humanitarios de especial relevancia

Además, el Premio Hermandad de Guardias Civiles Honorarios y Honorarias ha reconocido a los Equipos Especializados de EUROGENDFOR desplegados en la misión de EUBAM Rafah para reactivar la apertura del paso fronterizo de Rafah (Palestina).

El premio relato corto de la Revista de la Guardia Civil, por su parte, ha recaído en la guardia civil Aarab Amar Siham por su relato "El primer paso en verde", relacionado con la vida y la experiencia en la Academia de formación de guardias de Baeza.