La Guardia Civil y Telefónica lanzan la segunda edición de una campaña para prevenir ciberdelitos entre los jóvenes

Archivo - Agentes de la Guardia Civil investigando delitos cibernéticos. - CEDIDA POR LA GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Telefónica han presentado este lunes la segunda edición de la campaña 'Juntos por tu Seguridad Digital' en una primera etapa en la que 13 creadores de contenido de la comunidad 'Team DUX' elaborarán videos desde sus canales de Instagram, Tik Tok, Twitch y YouTube para concienciar en la prevención ante ciberdelitos entre los jóvenes.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, el objetivo de la campaña es reducir los actos delictivos que se realizan en la red aprovechando el anonimato y el uso fraudulento de la inteligencia artificial (IA), un problema que cada vez afecta más a los menores, por lo que la campaña está destinada a jóvenes entre ocho y 23 años, edad en la que comienzan a tener su primer móvil.

De esta forma, entre los meses de enero y marzo la campaña contará con la participación gratuita de: Albhim, Enrique Kakulov, Ersenpi, Mapi Vilas, Petirrojo Azul, Chigre, Toni Emcee, Towni, Baptistao, Hache_Sports, La Grada Comenta, Máximo Cuevas y Laura Camps.

Los expertos en contenido digital van a hablar y dar consejos a sus seguidores sobre cómo detectar noticias falsas, además de correos electrónicos y portavoces falsos; evitar el ciberacoso y la usurpación de identidad; cómo descubrir un mal uso de la IA, y alertarán de los retos virales que pueden ser peligrosos para la integridad física y mental.

La primera edición de esta campaña consistió en 13 vídeos donde creadores de contenido como Pedro Delgado, Chema Martínez o Yaiza Rubio concienciaban en la prevención de delitos cibernéticos a través de diferentes canales de difusión como cines y estaciones de autobús y trenes.