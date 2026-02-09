Guardiola alerta de "tiempos raros y de mucho ruido" tras los comicios de Aragón y urge a Vox a decidir si quiere pactar

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, tras la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta en funciones del Gobierno de Extremadura, María Guardiola, tras las elecciones de Aragón, ha advertido de que se viven "tiempos raros, distintos, con polarización y con mucho ruido" en política, y ha reclamado a Vox que aclare si quiere "remangarse y ponerse a trabajar" para facilitar la formación de gobiernos autonómicos.

En declaraciones a los medios a la entrada a la Junta nacional del PP, Guardiola ha felicitado al presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, al que ha calificado como "el claro ganador de las elecciones" en esa comunidad, pese a no lograr la mayoría absoluta y perder dos escaños respecto a los anteriores comicios.

"Yo creo que merece que le felicitemos todos a él y a todos los aragoneses", ha señalado, añadiendo que se trata de una dinámica y tendencia similar a la que ocurrió en Extremadura, donde también subió mucho Vox y bajó mucho el PSOE.

La dirigente 'popular' ha reconocido que el contexto político actual está marcado por una fuerte "polarización", aunque ha defendido la actuación de su partido en ambas comunidades. "Yo creo que el PP, en el caso de Extremadura y también en el caso de Aragón, se ha comportado con absoluta responsabilidad", ha afirmado, y ha advertido de que no pueden convertirse en "casos extraños" ni en "personas con un comportamiento a extinguir en la política".

PIDE RESPONSABILIDAD A TODOS LOS PARTIDOS EN EXTREMADURA

Guardiola ha explicado que el adelanto electoral en Extremadura respondió a una situación de bloqueo institucional. "No podíamos sacar adelante unos presupuestos y lo que hemos hecho ha sido utilizar una herramienta democrática, que son las urnas", ha indicado, subrayando que el 43,2% de los extremeños ha dado su confianza al PP. En Aragón esta formación logró un 34,3%.

En este escenario, ha asegurado que su prioridad es conformar un nuevo gobierno autonómico, un objetivo en el que, según ha dicho, trabaja "desde el día siguiente" a la celebración de las elecciones. "Ahora Vox tendrá que decidir si quiere seguir siendo muleta del PSOE y darle oxígeno o se remanga y se pone a trabajar, que es lo que nos están pidiendo los ciudadanos", ha manifestado.

Preguntada por una posible repetición electoral en Extremadura, la presidenta en funciones ha expresado su deseo de que no sea necesaria y ha confiado en que "todo el mundo sepa hacer una lectura responsable y sensata de las urnas". En este sentido, ha afirmado que tanto los extremeños como los aragoneses han dicho que quieren que el Partido Popular "siga llevando las riendas" de sus comunidades autónomas.

Guardiola ha defendido que la "responsabilidad" no debe recaer únicamente en el PP y ha reclamado implicación al resto de fuerzas parlamentarias. En el caso de Extremadura, ha asegurado que no ha dejado de trabajar ni de ofrecer su agenda para la negociación, señalando que lleva "una semana esperando" respuesta a correos y documentos de trabajo remitidos por Vox para avanzar en un acuerdo.

PENDIENTE DE LOS PUESTOS QUE QUIERE VOX

Sobre la relación con la formación liderada por Santiago Abascal, ha insistido en que el PP está centrado "en atender a la gente, en solucionar sus problemas y en gestionar su día a día", y ha asegurado que no está pendiente de esa formación. "Yo ahora mismo lo que quiero es sentarme en una mesa, que es donde se tienen que hablar las cosas", ha subrayado.

Finalmente, ha explicado que en las políticas que se están negociando existe un grado de acuerdo superior al 90%, aunque ha reconocido que queda pendiente un "catálogo de puestos" que deberá concretar Vox. Por su parte, ha afirmado que "mañana mismo" podría cerrarse un acuerdo para empezar a trabajar, porque "Extremadura necesita un gobierno fuerte, estable y serio", y ha apelado a que se ponga "el interés de los españoles por encima de los intereses partidistas".