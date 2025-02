Guardiola pide al Gobierno un modelo nuevo del sistema de financiación que tenga en cuenta las necesidades de las CCAA

BADAJOZ 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez, en relación al próximo Consejo de Política Fiscal, que "ponga sobre la mesa" un modelo nuevo del sistema de financiación que tenga en cuenta las necesidades de las comunidades autónomas y el coste de prestar los servicios públicos que les suponen las mismas.

Así lo ha señalado durante su intervención en el Foro HOY celebrado este miércoles en Badajoz, en el que ha sido preguntada por la próxima celebración del Consejo de Política Fiscal y por la condonación de la deuda del FLA (del Fondo de Liquidez Autonómico), que podría suponer para Extremadura un ahorro de 800 millones, según las últimas cifras del Banco de España.

Ante ello, ha sido interpelada por qué pondrá "sobre la mesa" para negociar, aunque ya se haya mostrado contraria por considerar que este acuerdo supone "romper" el principio de igualdad y solidaridad entre las comunidades.

En este sentido, Guardiola ha reafirmado que "es un chantaje más" y que "desde luego, Extremadura no lo va a aceptar porque la deuda no desaparece, no se esfuma" y "la deuda que pretenden que paguemos los españoles del separatismo catalán, de la mala gestión, del despilfarro y del derroche, se reparte entre el resto de españoles".

"No quiero hablar de deuda y quiero poner de manifiesto que la deuda no forma parte del sistema de financiación autonómica, un sistema que está caducado desde hace más de diez años", ha criticado, para pedir y exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que "ponga sobre la mesa" el citado modelo nuevo del sistema de financiación que "tenga en cuenta" las necesidades de las comunidades autónomas, el coste de prestar los servicios públicos que les suponen.

Extremadura, ha continuado, es una región que "ha sido castigada durante mucho tiempo" y es lo de que van a hablar en dicho consejo, "de justicia, de igualdad, de respeto a la Constitución", pero "no" de "los chantajes a los que está sometido Pedro Sánchez y todos los suyos para mantenerse en Moncloa con el separatismo".

"Nosotros vamos a hablar de justicia y, todo lo que se salga de ahí, pues Extremadura estará absolutamente en contra, como no puede ser de otra manera", ha remarcado.

Por otro lado y sobre si tiene intención de recibir al secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, para, como le ha pedido, llevar una postura "consensuada" a esta reunión, Guardiola ha expuesto que "lo que dice en ocasiones delante de las cámaras no se corresponde con lo que dice a los cinco minutos después" y que le ha visto defender la Central Nuclear de Almaraz "muy bajito", pero que luego venga el líder de su partido "y aplaudirle con las orejas al responsable del cierre de Almaraz".

"No decir ni mu" cuando "ha tenido la oportunidad, ha tenido aquí a su jefe", a quien le ha podido decir que "no vamos a consentir desde Extremadura una injusticia y una situación de desigualdad que perjudica a los extremeños", a continuación de lo cual ha insistido en que no le ha oído decir eso y que "para el postureo y para la foto" no tiene tiempo, y que se dedica "a trabajar, a trabajar y a trabajar".