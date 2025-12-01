Hacienda asigna a Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia un total de 2.934 millones a cargo del 'Extra FLA'

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios de comunicación antes de presidir en Lebrija (Sevilla) la XIII edición de los Reconocimientos Menina Andalucía 2025. A 28 de noviembre de 2025, en Le - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha acordado este lunes asignar a la Comunidad Valenciana, Cataluña y la Región de Murcia un total de 2.934 millones de euros, con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), para atender parte de las necesidades de déficit de ejercicios anteriores, en concreto de 2024, pendientes de financiar.

La totalidad del citado importe se distribuirá a través del 'Tramo III Déficit', el llamado 'Extra FLA', según ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

Las tres comunidades afectadas por esta medida son la Comunidad Valenciana, con 1.693 millones de euros; además de Cataluña, con 878 millones; y la Región de Murcia, con 363 millones de euros.

Hacienda ha aclarado que los 1.693 millones de euros que recibirá la Comunidad Valenciana del 'Extra FLA' se suman a los 2.364 millones de euros del Fondo de Financiación acordados a inicios de marzo de este año, y que se asignaron a la región para cubrir los gastos extraordinarios no financieros "que tendrá dicho territorio este año para poder dar respuesta a la situación de emergencia derivada de la dana".

De esta forma, esta comunidad es la que más cantidad ha recibido de este fondo, con más de 10.000 millones de euros en el conjunto del ejercicio.

El Gobierno ha señalado que la financiación otorgada por este acuerdo sobre el 'Extra FLA' se realiza en unas "condiciones financieras favorables" que contribuyen a dotar de "mayor liquidez y a reducir los costes" de las comunidades autónomas beneficiadas, "favoreciendo su sostenibilidad financiera".

De esta manera, los recursos totales asignados hasta el momento por el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para 2025 ascienden a 26.575 millones de euros.

DISTRIBUCIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2026

En la misma reunión de la Comisión Delegada, el Gobierno ha acordado asignar a las comunidades autónomas para el primer trimestre de 2026 un total de 3.465,2 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

La totalidad de esa cantidad se vehiculará a través del compartimento Facilidad Financiera (FF), han señalado desde el departamento que dirige María Jesús Montero.

Las comunidades autónomas de Aragón, Illes Balears, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Región de Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana solicitaron su adhesión al FFCCAA en 2026.

Dichas solicitudes de adhesión se aceptaron por el Ministerio de Hacienda y han quedado adheridas al compartimento FF por reunir los requisitos previstos en la normativa vigente. Asimismo, no se han asignado recursos a La Rioja atendido a la solicitud de la propia comunidad autónoma.

En este acuerdo no se incluye asignación para las comunidades de Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco, dado que no han solicitado financiación con cargo al Fondo de Financiación a CCAA 2026.