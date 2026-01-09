Hacienda convoca un CPFF el próximo miércoles para explicar a las CCAA el nuevo modelo de financiación autonómica

María Jesús Montero - EUROPA PRESS - MARTA FERNÁNDEZ JARA

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha convocado para el próximo miércoles 14 de enero una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el objetivo de explicar a los Gobiernos autonómicos la propuesta del modelo de financiación autonómica, según han informado a Europa Press fuentes de su departamento.

Montero explicará este viernes en rueda de prensa su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica y ha convocado de manera urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera la próxima semana, como le estaban pidiendo diferentes regiones del PSOE y del PP.

Cabe recordar que el Gobierno tiene el 50% de los votos en este Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo que necesitaría el apoyo de una única comunidad autónoma para sacar adelante su propuesta en este foro multilateral.