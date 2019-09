Hacienda garantiza a la Comunitat que recibirá este trimestre la financiación pendiente y que cubrirá su tesorería

452758.1.644.368.20190916154429

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado que el Ministerio de Hacienda va a cubrir los problemas de tesorería que va a tener el Ejecutivo autonómico mediante los mecanismos ya en marcha de financiación y que recibirá "este trimestre" los 450 millones de la actualización de las entregas a cuenta.

La ministra María Jesús Montero ha recibido este lunes a Puig en la sede de Hacienda en Madrid, durante dos horas. El dirigente autonómico ha asegurado que ambos coinciden en la necesidad de reformar el sistema de financiación, pero también en ayudar mientras tanto a la Comunidad Valenciana que, junto con Murcia, son las peor financiadas.

Con respecto a las entregas a cuenta, el Ministerio de Hacienda sigue buscando vías para transferir los fondos pendientes y baraja varias posibilidades, que Ximo Puig no ha querido comentar, pero garantiza que pagará en cualquier caso este año, ha añadido.

"Lo fundamental es que llegará el dinero en tiempo para nuestra tesorería, eso es suficiente", ha dicho en rueda de prensa preguntado por cuáles pueden ser las fórmulas de pago. "Hay garantía de que este trimestre, lo más rápidamente posible, se entregará", ha agregado.

Por otro lado, Hacienda se ha comprometido a abonar antes del 9 de octubre 250 millones que corresponden a la Comunidad Valenciana del extra FLA, el remanente del Fondo de Liquidez Autonómica pendiente de distribuir.

Ximo Puig también ha querido resaltar que por el sistema de financiación autonómico ordinario, el que ingresa la Generalitat mes a mes, ya este año la región va a recibir 268 millones más que el año pasado.

Con estas cuantías y con la seguridad de que ingresarán este trimestre los 450 millones comprometidos, Puig ha dicho que afrontarán el final del año aunque deberán decidir algunos ajustes. No serán en capítulos sociales --"nunca van a dañar los derechos sociales de la ciudadanía", sino en partidos de difícil ejecución, aquellas que en la recta final del año se sabe que no se llegarán a gastar y pueden por tanto ser retenidas.

Sobre la posibilidad de convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Ximo Puig se ha mostrado contrario porque no podría tomar decisiones, sin Presupuestos del Estado y con el Gobierno en funciones. Y ha insistido en la necesidad de que se constituya cuanto antes un Ejecutivo con plena capacidad de aprobar medidas.

RESPUESTA A MAÑUECO

Ximo Puig ha aprovechado su intervención para responder a su homólogo de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien este lunes protestaba porque al valenciano lo fuera a recibir la ministra de Hacienda a su gobierno no.

"Algunas comunidades que hoy criticaban esta visita tienen una financiación per cápita que casi duplica a la nuestra", ha dicho el dirigente socialista, que ha precisado que con la financiación de Castilla y León, la Comunidad Valenciana ingresaría 2.700 millones de euros más al año.

"Esta asimetría no se puede mantener para siempre, como no se puede mantener que haya comunidades que por su situación puedan bajar impuestos y hacer 'dumping' fiscal. No es razonable. la cohesión territorial se pone en cuestión cuando hay estas diferencias entre comunidades", ha zanjado.