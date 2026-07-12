Hacienda mueve ficha con las CCAA por la financiación autonómica y condonación de deuda

El ministro de Hacienda, Arcadi España (d), y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (i), durante una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda está intentando pisar el acelerador durante este mes de julio con dos de sus principales propuestas autonómicas de la legislatura: la convocatoria a las comunidades para reformar el modelo de financiación y la reactivación parlamentaria de la condonación de la deuda.

La anterior ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó en enero la propuesta del Gobierno para la reforma de la financiación autonómica, y semanas más tarde convocó el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para explicárselo a las comunidades.

En aquel momento, Hacienda se encontró con el rechazo de todas las comunidades, salvo Cataluña. Montero se marchó a Andalucía para ser candidata del PSOE-A y no se volvió a abordar este asunto.

El hueco que dejó Montero en Hacienda lo cubrió hace unos meses Arcadi España, que en junio hizo un movimiento para reactivar el debate sobre la reforma de la financiación autonómica, convocando a las regiones a reuniones bilaterales, aunque solo acudieron las comunidades socialistas.

En cualquier caso, el ministro España ha convocado ahora a finales de julio a las comunidades autónomas a otro Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar de manera multilateral la reforma del sistema de financiación.

En esta ocasión, la propuesta del Ministerio sí que se someterá a votación para luego poder llevarla al Consejo de Ministros. Teniendo en cuenta la posición de las regiones, el Gobierno podrá salvar este procedimiento gracias al voto favorable de Cataluña.

MOVIMIENTOS ANTES DE FINALIZAR EL VERANO

Por todo ello, el ministro España ha diseñado ya un cronograma para el mes de julio con el objetivo de pisar el acelerador al sistema de financiación autonómica y darle un impulso antes de que finalice el verano.

En este sentido, Hacienda ha remitido esta semana a las comunidades el primer borrador del acuerdo para reformar el sistema. Tras esto, el martes 14 de julio está prevista una reunión del comité técnico para discutir la propuesta y luego el día 29 de julio se reunirá a los consejeros en el CPFF.

"Tienen tiempo para estudiarlo y yo creo que es posible y confío en que la voluntad de todos haga que en el Consejo de Política Fiscal podamos aprobar un modelo de financiación que supone un antes y un después", proclamó España.

La intención es que, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, vaya después del verano a aprobación en el Consejo de Ministros y, luego, al Congreso de los Diputados, que es donde se tiene que aprobar por parte de los grupos parlamentarios.

LA CONDONACIÓN DE LA DEUDA YA ESTÁ EN EL CONGRESO

Por otra parte, esta semana se ha acabado el plazo en el Congreso para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas a la totalidad al proyecto de ley orgánica impulsado por el Gobierno central para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros.

En este sentido, PP y Vox han presentado enmiendas a la totalidad reclamando la devolución de esta norma alegando que nace de acuerdos políticos bilaterales con ERC.

El Consejo de Ministros aprobó a finales del año pasado esta ley de condonación de deuda y la remitió al Congreso para que siguiera su recorrido parlamentario.

Pese a que el Gobierno tenía intención de aprobarla en el primer trimestre de 2026, finalmente ha resuelto en el mes de julio una de las primeras partes de su tramitación en el Congreso y todavía queda la mayor parte de su recorrido.

ANDALUCÍA Y CATALUÑA, LAS MÁS BENEFICIADAS

Según el proyecto de ley que actualmente está en tramitación, Andalucía (18.791 millones) y Cataluña (17.104 millones) serán las CCAA más beneficiadas en términos absolutos, seguidas de C. Valenciana (11.210 millones); Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); CyL (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Asturias (1.508 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).

En este reparto no se encuentran Euskadi y Navarra, al no estar en el sistema de régimen común, aunque también han planteado ya que quieren aprovechar la medida proponiendo que se les compense de forma similar con sus sistemas forales.

TRES FASES

La metodología para estimar este reparto consta de tres fases. En la primera se ha calculado el diferencial entre el endeudamiento que registraron las CCAA durante el cierre de 2009 y el de 2013, y ese endeudamiento se compara con el registrado entre el cierre de 2019 y el de 2023. Esta primera fase arroja una condonación media del 19% de la deuda autonómica total, vigente al cierre de 2023.

En la segunda fase se establece una condonación adicional a todas las CCAA que se sitúan por debajo de la media del 19,3% de la deuda condonada sobre el total. "Intentamos corregir ese sentimiento de agravio que pueden tener las comunidades autónomas cuando se comparan con lo que ocurre con el resto de los territorios", ha aclarado Montero.

Y en la última fase, Hacienda ha realizado dos ajustes para "mayor equidad": "En primer lugar, identificar a la comunidad autónoma que registra una mayor condonación por habitante ajustado. En este caso, es la Comunidad Valenciana, que tendría 2.284 euros por habitante ajustado y, por tanto, es la cifra de referencia".

A continuación, se eleva la condonación de la deuda hasta alcanzar este mismo importe para aquellas CCAA que hayan registrado una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media entre 2010 y 2022.

El siguiente elemento es que se atribuye una condonación adicional a CCAA que han ejercido competencias normativas al alza en el IRPF entre 2010-2022. En concreto, las que hayan ejercido esta competencia por encima de la media podrán recibir una condonación adicional del 10%, que será del 5% en el caso de que se sitúe por debajo.

PROCEDIMIENTO PARA LA ASUNCIÓN

El proyecto de ley establece cómo se desarrollará el proceso de condonación de deuda por parte del Estado. Este será distinto en función de si la CCAA tiene deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o no.

En el primer caso, el Estado asumirá la deuda cancelando o amortizando los saldos vivos de esos préstamos con el FLA hasta que se alcance el importe asignado a dicha comunidad. Se empezará por los préstamos más antiguos hasta llegar a 2019, que podrá ser cancelado o amortizado en su totalidad.

A partir de ahí, y si esa región dispusiera aún de margen de condonación, se empezaría con las cantidades de 2024, para después pasar a 2023, 2022, 2021 y 2020, sucesivamente y si fuera necesario.

Para las CCAA que no tienen cuentas pendientes con el FLA, se les solicitará que trasladen a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional los datos de su cartera de deuda con terceros actores. Tras seleccionar las operaciones que puedan formar parte de la condonación, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) acordará que el Estado subrogue la posición deudora de estas autonomías, aunque con el previo consentimiento de los acreedores.