Hazte Oír pide al juez del 'caso Plus Ultra' que impute a las hijas y a la esposa de Zapatero

Agentes de la Policía Nacional salen de las oficinas de la empresa What The Fav, perteneciente a las hijas de Zapatero, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación Hazte Oír ha solicitado al juez José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', que cite como investigadas a las dos hijas y a la mujer del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ys imputado desde el pasado martes en esta causa.

Así lo ha pedido Hazte Oír al magistrado en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el marco de la investigación al expresidente como, según considera el juez, el presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

Hazte Oír señala que las hijas de Zapatero "figuran como administradoras solidarias y socias de la mercantil Whathefav", entidad calificada en el auto en el que Calama imputó al expresidente como "elemento finalista del entramado y centro de redistribución de flujos económicos de la red".

Respecto a la esposa del exlíder socialista, Sonsoles Espinosa, la asociación manifiesta que "figura como cotitular de la cuenta bancaria a la que Análisis Relevante", empresa de un amigo del expresidente, "transfirió la suma de 490.780 euros entre los años 2020 y 2025".

"Dicha posición la convierte en beneficiaria a título lucrativo de los fondos presuntamente obtenidos mediante actividad delictiva", indica.

Por estos motivos, aprecian para las hijas de Zapatero presuntos delitos de blanqueo de capitales, receptación y cooperación necesaria en el delito de tráfico de influencias, mientras que para Espinosa, haber sido supuestamente beneficiaria a título lucrativo.

Por otro lado, Hazte Oír pide que se cite también como investigados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García --ambos en prisión provisional a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo por el 'caso mascarillas'-- porque "la cúpula de Plus Ultra organizó una estrategia específica para alcanzar" al exsecretario de Organización del PSOE.

Además, ha solicitado que se cite como investigados a casi una decena de integrantes del Consejo de Ministros en marzo de 2021, cuando se aprobó el rescate a la aerolínea: Arancha González Laya, Pablo Iglesias, Isabel Celaá, José Manuel Rodríguez Uribes, Pedro Duque, Reyes Maroto, Alberto Garzón, Manuel Castells y Carolina Darias.