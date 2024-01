Hereu valora a Page como un "magnífico presidente" y sobre sus críticas destaca que el PSOE es un partido "plural"

Dice que discrepa con él en algunos análisis, pero defiende su libertad de expresión



MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha valorado que Emiliano García-Page es un "magnífico presidente muy querido por su gente", al tiempo que ha destacado que el PSOE es una formación "plural", tras decir el presidente socialista de Castilla-La Mancha que ve a su partido "en el extrarradio" de la Constitución por sus acuerdos con los independentistas catalanes, como la amnistía.

"Me parece un gran presidente. Es una persona que libremente expresa sus opiniones y es evidente que yo no coincido con él en algunos análisis, pero esto para mí no disminuye para nada el aprecio personal y la valoración política", ha asegurado este jueves el ministro en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Hereu ha comentado que estuvo ayer con Page, "un magnífico presidente muy querido por su gente", visitando el estand de Castilla-La Mancha en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Dicho esto, el ministro ha querido resaltar que "el PSOE es un partido plural porque es de amplias fronteras". Al mismo tiempo, ha respaldado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tiene "muy claro" que mejorar el diálogo con Cataluña es una prioridad.

"La agenda del reencuentro, la agenda de la convivencia, es una gran prioridad de este Gobierno. Y además, yo como ministro, por venir de donde vengo", de Cataluña, "es evidente que para mí es un proyecto estratégico fundamental", ha apostillado.