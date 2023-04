La hermana de Zabalza dice que las palabras de Marlaska son "más de lo mismo" y duda que el PSE ayude a "romper el muro"

Se siente "reconfortada" por Andueza (PSE), que aseguró sentir "indignación y vergüenza" por el ascenso de un mando de la Guardia Civil



BILBAO, 19 Abr.

Lourdes Zabalza, hermana de Mikel Zabalza, ha afirmado este miércoles que las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al justificar el ascenso de Arturo Espejo a jefe del Mando de Apoyo de la Guardia Civil, en el hecho de que no está condenado por la muerte del joven navarro, son "más de lo mismo".

"Nos encontramos ante un muro imposible de romper", ha asegurado, para apuntar que, si no se investiga, es imposible que haya condena. Además, ha agradecido las palabras del líder del PSE-EE, que aseguró sentir "indignación y vergüenza" por el ascenso, aunque ha dudado que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

La versión oficial asegura que Zabalza, tras ser detenido en noviembre de 1985 por la Guardia Civil, huyó mientras reconocía con unos agentes un supuesto zulo terrorista y se ahogó en el río Bidasoa. Un informe del Gobierno vasco de 2022 le reconoció como víctima de abuso policial y desmontó la versión del intituto armado, para asegurar que murió torturado en el cuartel de Intxaurrondo.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, la hermana de Mikel Zabalza ha afirmado que el PSE-EE "no se parece al PSOE", después de que el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, asegurara que siente "indignación y vergüenza" por el ascenso de Espejo y que pedirá a Marlaska que se revisen los procedimientos administrativos para que no se repitan casos como este.

Lourdes Zabalza ha admitido que estas declaraciones de Andueza le "reconfortan" porque cree que son "sinceras". No obstante, ha puesto en duda la capacidad del PSE-EE de hacer "algo ante Madrid": "¿Les dirán 'cállate'?, ¿qué poder tiene ante el PSOE el PSE-EE?. El PSOE no está por la labor", ha asegurado.

En todo caso, se ha congratulado de que, "dentro del PSOE, haya un grupo que no crea en la versión oficial y esté un poco del lado" de la familia de la víctima.

MARLASKA EN EL SENADO

En su opinión, cree que las declaraciones en el Senado sobre el caso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, son "más de lo mismo", después de que este justificara ayer en el Senado el reciente ascenso del teniente general Arturo Espejo Valero y su nombramiento como jefe del Mando de Apoyo de la Guardia Civil, al asegurar que este no estuvo "imputado o acusado" en la muerte del joven navarro.

"Viniendo de Marlaska no me sorprenden, pero, claro, ¿cómo va a haber imputados, si se denunciaban torturas y no se investigaba? ¿Si no se investiga, no puede haber resolución judicial?", ha preguntado Lourdes Zabalza.

En este sentido, ha denunciado las obstrucciones que se producían a este tipo de investigaciones. "Cuando un juez veía que la versión oficial no era cierta, le cambiaban al juez", ha remarcado.

La hermana de Zabalza ha señalado que hay "un muro delante imposible de romper" porque "está muy bien protegido". "Cada vez estamos menos esperanzados de que algo se solucione", ha asegurado, para apuntar que "la guerra sucia mató" a su hermano.

Tras señalar que "los terroristas son terroristas", ha recordado que la "guerra sucia la llevaba un estamento oficial y entre ellos están muy protegidos". "A ver si logramos un día romper esa pared. No cejaremos en el empeño", ha manifestado.