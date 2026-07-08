Hernando (PP) afea a Trump atacar al que "no hace lo que él dice": "No distinguir entre España y Sánchez es insultante"

Archivo - El senador del PP, Rafa Hernando, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha afirmado este miércoles que es "impresentable" que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dedique a atacar a "cualquiera que no hace lo que él dice". Además, ha advertido de que "no distinguir" entre España y el Gobierno de Pedro Sánchez, es "insultante".

Así se ha pronunciado después de que el presidente de Estados Unidos haya cargado nuevamente contra España diciendo que detendrá "completamente" el comercio bilateral y que es "una causa perdida" además de "un socio terrible en la OTAN" por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

"España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas", ha dicho Trump durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

Ante esas palabras del presidente de Estados Unidos, Hernando ha afirmado que "manejarse por el mundo atacando a nuestro país, o a cualquiera que no hace lo que él dice, es impresentable". "No distinguir entre España y Sánchez es insultante", ha asegurado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.