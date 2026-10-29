Hernando (PP) dice que el Gobierno "sabía de los problemas de seguridad" y le acusa de "negligencia"

El diputado del PP por Almería, Rafael Hernando. - PP ALMERÍA

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez conocía los "problemas de seguridad desde hace mucho tiempo" en la red ferroviaria y le ha acusado de "negligencia e incompetencia".

Tras el choque de dos trenes en Urda (Toledo), que se ha cobrado la vida de al menos 69 personas, Hernando ha señalado que "hace pocos años el AVE era el orgullo del transporte moderno y seguro en el mundo" pero en este momento "es símbolo del a catástrofe".

"Sabían de los problemas del sistema de seguridad desde hace mucho tiempo y han estado jugando a la lotería con la vida de millones de pasajeros. La irresponsabilidad criminal", ha afirmado Hernando en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

ACUSA AL GOBIERNO DE MENTIR A BRUSELAS CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD

Además, después de que el Gobierno apunte a un posible fallo humano como causa del choque de trenes, el diputado del PP por Almería ha indicado que "hacer creer que en 2026 la vida de millones de pasajeros depende de que un señor no se despiste, para tapar al Gobierno, es un insulto". "Todo es negligencia e incompetencia", ha aseverado.

Hernando ha indicado que el nuevo sistema de seguridad "tenía que estar implantado desde enero, cinco años después de su licitación". "No lo estaba y en mayo mintieron a Bruselas, para justificar el gasto de fondos europeos", ha dicho, haciéndose eco de las informaciones que señalan que el Ejecutivo comunicó en mayo a Bruselas que había sustituido el sistema LZB que falló en el accidente.

En este sentido, ha insistido en que el nuevo sistema de seguridad se licitó hace cinco años y debía estar funcionando desde Enero. Ademas, ha señalado que tras el accidente de Adamuz (Córdoba "suprimieron el comité de expertos en accidentes". "El responsable no es solo Puente, sino el jefe que lo ha alentado, promocionado, y reído sus burlas", ha afirmado, en alusión al presidente del Gobierno.