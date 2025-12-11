La hija de Carmen Pano dijo que Ábalos le ofreció ser su asesora por 5.000 euros: "Que se los meta por donde le quepa"

Archivo - La empresaria Leonor González Pano, declara como testigo por el ‘caso Koldo’, ante el Tribunal Supremo, a 4 de junio de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Leonor González Pano, hija de Carmen Pano, la empresaria que asegura haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede central del PSOE, le comentó a su pareja que el exministro de Transportes José Luis Ábalos le había propuesto incorporarse a su equipo de asesores con un sueldo aproximado de 5.000 euros mensuales, una oferta que rechazó: "Me dan igual los casi 5mil euros", "que se los meta por dnd le quepa".

Así se expresó González Pano en mensajes de WhatsApp con su pareja, Natán González, recogidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su último informe aportado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y al que ha tenido acceso Europa Press.

Tras haber rechazado esa oferta, González Pano contactó con el empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, para explicarle que lo hacía para evitar "un problema" por el que él "se vería salpicado".

"Me da igual el dinero, no puedo con él", le escribió la hija de la empresaria a su novio. Éste se refería al exministro como "el chulo putas": "Todo el día baboseándote". "Y ese tío es de los típicos que se piensa que te hace un favor y luego se lo cobra con creces", respondió la hija de la empresaria.

La Benemérita señala que, durante ese periodo, González Pano "mantenía vinculación con la presunta organización criminal que dirigía Claudio Rivas", dueño de Villafuel, la empresa de hidrocarburos investigada en el supuesto fraude.

"FÍJATE CÓMO CUIDAN A LOS QUE ESTÁN CON ELLOS"

El informe también recoge una conversación en la que Leonor González Pano le trasladó a De Aldama que su madre habría recibido una compensación por parte de Rivas. "Ya has visto que han cumplido", "mira, a mi madre la han dado 5mileuro por el mero hecho de darte el dinero", "fíjate cómo cuidan a los que están con ellos", manifestó.

Los agentes apuntan que si bien "no ha sido posible cuantificar" la cantidad de dinero entregada --"por la lógica ausencia de rastro propio de movimiento de dinero en efectivo"-- "sí se han hallado indicios que respaldarían la existencia de diversas entregas".

En esta misma línea, destacan un mensaje que Carmen Pano envió a De Aldama el 28 de diciembre de 2020: "Perdona por molestarte de nuevo. Faltan 10 que te lo traigo el miércoles, que los cambié porque era todo en 20". La UCO entiende que la empresaria se refería a que "faltaban 10.000 euros del total que habrían acordado entregarse el día anterior".

Del análisis de todas las conversaciones registradas, la Guardia Civil sostiene que el dinero en efectivo "procedería" de Rivas, que se realizaron entregas de metálico "en momentos temporales distintos" a De Aldama, que Pano habría cobrado los 5.000 euros por cada entrega y que "el dinero que éste habría recibido tendría como fin el de entregárselo a un tercero".

"Estos pagos, contextualizados en momentos temporales coincidentes con las reuniones en el Ministerio, habida cuenta de las conversaciones mantenidas entre los investigados, se estima que podrían estar asociados a un pago previo necesario para activar la influencia que pretendían obtener", apunta la UCO.

Al hilo, la Benemérita recoge un mensaje de Leonor González Pano a De Aldama al término de una reunión: "Claudio encantado. Uno de los comentarios ha sido que no se imagina el dinero que ha soltado para cosas como las de hoy y luego eran mentira. Están encantados contigo y cómo está yendo todo".

Así las cosas, la Guardia Civil sostiene que "resulta plausible afirmar que se produjeron entregas de dinero con anterioridad a la celebración de reuniones en la sede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y que estas se habrían realizado como pago a las gestiones de influencia requeridas".

DE ALDAMA PUSO A SU SECRETARIA A DISPOSICIÓN DE KOLDO Y ÁBALOS

La Guardia Civil asegura también que De Aldama "mantenía una relación estrecha" con Ábalos y su entonces asesor, Koldo García, hasta el punto de que el empresario "puso a disposición de ambos, los servicios de su secretaria personal".

Esta secretaria, según la UCO, les prestó "funciones de asesoría fiscal", y deja constancia de que "acudió al domicilio personal de Ábalos ministro" en febrero de 2022.

Además, el Instituto Armado remarca que esta mujer se refería en sus 'whatsapps' con De Aldama a Ábalos como "el jefe" y a Koldo como "K", lo cual "evidencia un trato habitual, directo y cercano con ambos".