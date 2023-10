La hija de Fernando Buesa asegura que seguirá "cultivando semillas de amor y compasión frente al odio y la barbarie"

BILBAO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, asesinado por ETA en 2000, ha afirmado que el "nuevo ataque a la tumba" de su padre le ha "golpeado muy adentro", pero ha asegurado que seguirá "cultivando semillas de amor y compasión frente al odio y la barbarie".

A través de las redes sociales, Sara Buesa se ha pronunciado, de esta forma, tras el ataque ayer al monolito en memoria del dirigente socialista Fernando Buesa y su escolta, el ertzaina Jorge Díez, asesinados por ETA en 2000, así como el registrado este viernes en la tumba de su padre en el cementerio de Vitoria-Gasteiz.

"Este nuevo ataque a la tumba me ha golpeado muy adentro. Respiro mi dolor y me repito: que el hielo no penetre en mi corazón, que nunca deje de sentir ni pierda la sensibilidad ante el dolor ajeno", ha afirmado, para asegurar que "seguirá cultivando semillas de amor y compasión frente al odio y la barbarie".