Hispán (PP) acusa a Sánchez de una gestión "muy deficiente" de los fondos europeos: "Está fallando a los españoles"

Dice que Europa cumple al desembolsar el dinero pero el Gobierno "incumple" en su ejecución y en la falta de "un proyecto de país"



MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comisión Mixta para la Unión Europea y portavoz adjunto del Grupo Popular, Pablo Hispán, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de una gestión "muy deficiente" de los fondos europeos, al tiempo que le ha recriminado que no escuche más a las comunidades autónomas ni esté aprovechando ese dinero para impulsar la modernización y transformación económica de España.

"El Gobierno está fallando a la sociedad española y a Europa cuando no gestiona de forma eficiente los fondos europeos", ha declarado Hispán, que ha denunciado además que ese dinero no esté llegando a la sociedad y a las empresas españolas.

En declaraciones a Europa Press, el dirigente del PP ha recalcado que, en un momento en que España dispone de más de 140.000 millones de euros para impulsar la transformación de la economía, el Gobierno se ha perdido en "una maraña administrativa" y en "improvisaciones" constantes.

Hispán ha justificado sus críticas al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos recurriendo a los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que, a su entender, acreditan que "la gestión de los fondos es muy deficiente en términos de contabilidad nacional y en términos de proyecto de país".

"NO SE HA CONTADO CON NADIE"

A renglón seguido, ha enumerado varias razones que, a su juicio, hacen que los fondos no se estén notando en la sociedad española. En primer lugar, ha señalado que Sánchez "no ha buscado en ningún momento un acuerdo con el PP y las autonomías" cuando en este asunto debería haber "un proyecto de país, no un proyecto de Gobierno". "Esa ausencia de una visión verdaderamente de Estado es el primer lastre", ha apostillado.

Además, el diputado 'popular' ha afirmado que "no ha habido un proyecto de modernización por parte del Gobierno" ni se han producido "contactos con la sociedad". "No se ha contado con nadie", ha aseverado, para añadir que esos fondos no están llegando a los ciudadanos y pymes "por la maraña administrativa" y se está "desperdiciando una oportunidad histórica".

Después de que la vicepresidenta Nadia Calviño avanzara hace unos días que el Gobierno se prepara para solicitar los 6.000 millones del tercer desembolso, Hispán ha indicado que Europa "está cumpliendo" porque hace llegar los fondos pero quien no está cumpliendo es el Gobierno "a la hora de ejecutarlos" y, por lo tanto, "el problema es que no están llegando a la sociedad ni a las empresas españolas".

En cuanto a si cree que la política económica del Gobierno pone en peligro esos fondos, Hispán ha resaltado que "lo que verdaderamente pone en peligro es la ausencia de un proyecto de país" y unas políticas económicas "muy equivocadas" ante la "oportunidad histórica" que supone recibir "70.000 millones en subvención directa y otros 70.000 a créditos a un tipo muy asequible".

DENUNCIA QUE NO HA HABIDO COGOBERNANZA

Al ser preguntado si cree que el Gobierno debe diseñar nuevos proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica (Pertes) o reprogramar esos fondos, Hispán ha señalado que lo que debe hacer el Ejecutivo es "escuchar" a las autonomías, más allá de cruzarse cartas o hacerse fotos.

"No pueden hacerse los fondos europeos en una mesa camilla de Moncloa sino que hay que escuchar a las administraciones que están sobre el terreno y conocen cuáles son las necesidades de su territorio, sus fortalezas y sus debilidades", ha manifestado, para denunciar que no ha habido "cogobernanza".

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso ha asegurado que el PP seguirá movilizándose para que "los fondos europeos realmente respondan a las necesidades del país" y se haga un "diseño" de los mismos con ese objetivo, "escuchando a las CCAA".

"Lo que tampoco se puede hacer es centrifugar como hizo el año pasado, que en el mes de diciembre hizo unos desembolsos a las comunidades equivalente a lo que habían sido los once meses anteriores", ha aseverado, para explicar que esa actuación lleva a un "colapso enorme" en la gestión de las autonomías cuando deberían tener ese dinero a disposición a comienzos de año.