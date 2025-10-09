Horario, recorrido y dónde ver el desfile del 12 de octubre de 2025 en Madrid

Mapa con recorrido del desfile del 12 de octubre en Madrid. - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo sábado 12 de octubre, España celebrará el Día de la Fiesta Nacional, jornada festiva en todo el país en la que tendrá lugar el tradicional desfile militar y los actos solemnes presididos por Sus Majestades los Reyes en Madrid.

Durante la jornada se rendirá homenaje a la Bandera Nacional y a los que dieron su vida por España, en un acto que volverá a reunir a representantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y distintas instituciones del Estado.

¿A QUÉ HORA COMIENZA EL DESFILE?

El acto central arrancará a las 11:00 horas, coincidiendo con la llegada de los Reyes a la tribuna real, situada este año nuevamente en la plaza de Cánovas del Castillo (Fuente de Neptuno).

Tras recibir honores militares y pasar revista al Batallón de Honores, se realizará el salto paracaidista con la bandera de España, seguido del izado de la enseña nacional y del homenaje a los caídos, acompañado por el sobrevuelo de la Patrulla Águila.

A continuación, tendrá lugar el desfile aéreo y terrestre, que marcará el eje central de la celebración.

¿DÓNDE SE DESARROLLARÁ EL ACTO?

El acto central del Día de la Fiesta Nacional se desarrollará en el eje que une el Paseo del Prado con el Paseo de Recoletos, con una distancia total aproximada de 1,5 kilómetros.

La tribuna real estará situada en la plaza de Cánovas del Castillo (Fuente de Neptuno), punto central del recorrido, donde se llevarán a cabo el salto paracaidista, el izado de la Bandera Nacional y el homenaje a los que dieron su vida por España.

Desde esa ubicación, las unidades a pie, motorizadas y montadas desfilarán a lo largo del paseo, acompañadas por el desfile aéreo que sobrevolará el centro de la capital.

¿QUIÉN PORTA LA BANDERA DURANTE EL SALTO PARACAIDISTA?

El sargento primero Óscar Marsal Hernández, miembro de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA), será el encargado de portar la Bandera de España durante el salto que abre el acto central del Día de la Fiesta Nacional.

La enseña, de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso, descenderá hasta la tribuna real situada en la plaza de Cánovas del Castillo. En el salto también participará el sargento primero José Carlos González Herrera, que actuará como guía de la maniobra.

¿QUÉ UNIDADES PARTICIPARÁN?

En total, 3.847 efectivos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones del Estado participarán en el desfile, junto a 229 caballos, 6 perros, 45 aviones y 29 helicópteros.

Entre las unidades destacadas figuran la Guardia Real, la Legión, los Regulares, la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil y la Policía Nacional, además de diversas academias y centros de enseñanza militar.

Además, desfilará 'Baraka', el borrego macho de tres años que actúa como mascota del Tercio 'Gran Capitán' 1º de la Legión, y se rendirá homenaje a los aniversarios de unidades históricas del Ejército, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio.

Este año se conmemoran hitos como el 20 aniversario de la UME, que participará con dos compañías, el centenario del Tercio 'Duque de Alba' de la Legión y el 240º aniversario del decreto de Carlos III que estableció la bandera rojigualda en los buques de guerra.

¿QUÉ NOVEDADES HABRÁ ESTE 2025?

El desfile incorporará varias novedades tecnológicas y conmemorativas, como la presentación del nuevo avión Pilatus PC-21, la botadura de la fragata F-111 'Bonifaz', la puesta a flote del submarino S-82 'Narciso Monturiol' y el primer Airbus A330 MRTT operativo en el Ala 45.

¿DÓNDE VER EL DESFILE DEL 12 DE OCTUBRE?

El Ministerio de Defensa retransmitirá el desfile a través de su canal oficial de YouTube, mientras que RTVE ofrecerá una emisión en directo de los actos institucionales durante toda la mañana. Además, podrás seguir el desarrollo de la jornada a través de nuestras redes sociales.