Horario, recorrido y programa de actos por el Día de la Constitución 2024

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Contitución Española de 1978 cumple este viernes 6 de diciembre 46 años de edad, una efeméride que cada año se recuerda en el Día de la Constitución, festivo nacional en toda España en memoria de la aprobación en referéndum de la norma.

Con motivo de los 46 años de la aprobación del texto constitucional se han preparado una serie de actos civiles y militares, destacando los actos preparados en las Cortes Generales: el Senado y el Congreso de los Diputados, el lugar donde se aprobó la Carta Magna en 1978.

Los actos darán comienzo a las 10:30 horas con el acto solemne de izado de bandera, organizado por el Ministerio de Defensa en la Carrera de San Jerónimo, frente al Congreso de los Diputados. Allí, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, estarán acompañados por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Almirante General Teodoro Esteban López Calderón.

Entre los asistentes estarán diputados, senadores, portavoces de los grupos parlamentarios, miembros de las Mesas de ambas Cámaras, autoridades militares y representantes de organizaciones como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad (ACIME).

Como en los últimos años, Vox y los socios independentistas y nacionalistas del Ejecutivo ya han confirmado a Europa Press que no participarán en el acto. En concreto, desde la formación de Santiago Abascal inciden en que el panorama político con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, no ha cambiado sino que ha ido a peor y por ello solo participarán en el izado solemne de la Bandera Nacional organizado por Estado Mayor de la Defensa, en la Plaza de la Marina Española, sede del Senado, pero no acudirán a la recepción institucional en el Congreso.

Los independentistas de ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG también repetirán su ya habitual plantón, como hacen en los actos del Rey, y de hecho, según han confirmado a Europa Press fuentes de del PNV la idea del portavoz parlamentario, Aitor Esteban, es organizar su propio acto en Bilbao para reivindicar la abstención de su formación en el referéndum celebrado en el 1978.

PODEMOS SÍ ESTARÁ, PERO NI DÍAZ NI URTASUN

Por su parte, Podemos, si tiene previsto enviar representación a una recepción en la que también habrá representantes de Sumar, aunque no la vicepresidenta Yolanda Díaz ni el ministro de Cultura y portavoz del partido, Ernest Urtasun, que se encontrarán de viaje oficial en México.

Durante la jornada, Armengol, y el presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, irán recibiendo a los invitados en el Pasillo del Palacio de la Carrera de San Jerónimo y después se trasladarán al Salón de los Pasos Perdidos, donde se desarrollará el acto central que este año estará centrado en la reforma del artículo 49 que las Cortes aprobaron el pasado mes de enero.

Para ello, representantes de varios colectivos de personas con discapacidad llevarán a cabo una lectura del artículo y posteriormente harán entrega a la presidenta Armengol del texto del artículo en diferentes formatos, entre ellos, en braille, pictogramas o en un vídeo con lenguaje de signos. Tras las lecturas, la presidenta del Congreso ofrecerá su discurso.

Además, este año, la música del evento que abre y cierra el acto correrá a cargo de la Agrupación Musical Inclusiva del Teatro Real.

ACTO INSTITUCIONAL EN EL SALÓN DE PASOS PERDIDOS

Tras el izado solemne de bandera, la conmemoración continuará a las 12:00 horas en el Palacio del Congreso de los Diputados con el acto institucional, donde intervendrá la presidenta del Congreso acompañada por el presidente del Senado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y representantes de las altas instituciones del Estado.

El evento comenzará en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio del Congreso de los Diputados con la interpretación de una pieza musical a cargo de la Agrupación Musical Inclusiva del Teatro Real (AMI). Posteriormente, se procederá a la lectura del artículo 49 de la Constitución por parte de personas con discapacidad, quienes utilizarán soportes accesibles como braille y lengua de signos.

Durante la ceremonia, la presidenta del Congreso recibirá ejemplares de la Constitución adaptados en formatos accesibles, incluyendo lectoescritura braille, pictogramas y un pendrive. Tras el discurso de Francina Armengol, el acto concluirá con otra interpretación musical a cargo de la AMI.