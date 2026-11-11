La huelga deja una baja incidencia en la justicia: normalidad en los tribunales y celebrados la mayoría de juicios

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo. En imagen de archivo. - ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general convocada este miércoles ha tenido poca incidencia en la justicia, habiéndose celebrado la mayoría de los juicios señalados en los tribunales ordinarios y superiores y con órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional funcionando con normalidad.

Así, en la Audiencia Nacional se ha celebrado la sesión prevista del juicio contra exdirigentes del Granada Club de Fútbol por presuntamente defraudar a Hacienda. Por su parte, el CGPJ ha celebrado el Pleno que también estaba agendado con anterioridad.

En el Tribunal Constitucional, la jornada también ha transcurrido con su funcionamiento habitual. El presidente, Cándido Conde-Pumpido, así como magistrados han acudido a la corte de garantías.

Por su parte, el Tribunal Supremo ha abierto sus puertas como cada día, se ha visto a los magistrados entrar y salir, y también el normal discurrir de trabajadores de la casa por los pasillos de un edificio en el que no se suelen celebrar juicios porque está centrado sobre todo en resolver recursos contra decisiones de otros tribunales.

Respecto a las comunidades autónomas, en Madrid se han suspendido 30 de los 1.439 juicios que había estaban señalados este miércoles como consecuencia de la huelga, de los cuales 26 corresponden a órganos unipersonales de lo Social y cuatro a juzgados civiles, según han contado fuentes jurídicas a Europa Press.

DEL 16,67% EN EL HIERRO AL 3,12% EN LA RIOJA

Por su parte, el Gobierno de Cantabria ha indicado que el 2,48% del personal del ámbito de la justicia ha secundado el paro, promovido a nivel nacional por el Sindicato de Inquilinas junto a los principales sindicatos.

Respecto a Canarias, el seguimiento de la huelga en los juzgados ha variado según cada isla: El Hierro, con un 16,67%; Tenerife, con un 11,35%, Gran Canaria; con un seguimiento del 8,23%; Lanzarote, con un 7,14; Fuerteventura, con un 2,80%; mientras que en La Gomera no hizo nadie huelga y en La Palma no se ha computado el seguimiento "ante la situación meteorológica", según los datos aportados por la Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

En Navarra, según los datos provisionales del Gobierno foral correspondientes al turno de mañana, un 5,9% de los empleados de la Administración de Justicia han secundado la huelga, es decir, 25 personas.

En cuanto a la Comunidad Valenciana, según datos de la Generalitat, el seguimiento en justicia se ha situado en el 8,91%, con un 8,47% en Alicante, un 4,08% en Castellón y un 10,32% en Valencia.

Por su parte, en La Rioja han secundado la huelga 12 de 385 empleados, el 3,12 % del total, según los datos del Gobierno regional.