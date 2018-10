Huelva.- 27-M.- El PP acusa a Parralo de "mentir con descaro" porque "no ha felicitado al alcalde personalmente"

Actualizado 04/06/2007 15:58:54 CET

HUELVA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Francisco Moro (PP), acusó hoy a la candidata socialista, Manuela Parralo, de "mentir con descaro al afirmar que ha felicitado personalmente al alcalde, Pedro Rodríguez, porque no lo ha hecho".

En un comunicado remitido a Europa Press, Moro se refirió a las manifestaciones realizadas por Parralo en rueda de prensa, en la que felicitó al alcalde por su victoria electoral, si bien aseguró que ya lo había hecho "personalmente", y aseguró que "nos sorprendió que en la noche electoral la candidata socialista no aceptara la decisión democrática de los onubenses de otorgar una nueva mayoría absoluta a Pedro Rodríguez y no lo felicitara públicamente ni en privado, ya que en democracia hay una regla no escrita en la que el vencido felicita al vencedor".

En este sentido, añadió que "en todas las capitales de España, los alcaldes electos han sido felicitados por la oposición, menos en Huelva, donde Parralo ha despreciado los principios básicos de la democracia".

El portavoz del Equipo de Gobierno resaltó que el alcalde, Pedro Rodríguez, "ha recibido cientos de felicitaciones a título personal, entre las que se encuentran los anteriores alcaldes socialistas, José Antonio Marín Rite y Juan Ceada, y el antecesor de Parralo como cabeza de lista socialista, José Juan Díaz Trillo".

Moro lamentó, por ello, que la candidata socialista "no haya tenido la gallardía de felicitar personalmente al alcalde y, cuando lo hace en su primera comparecencia pública, tras una semana desaparecida, mienta a todos los onubenses diciéndoles que se ha puesto en contacto con el alcalde, algo que es absolutamente falso".

Por último, Moro recordó a la candidata socialista que "empieza mal en la oposición, porque no hay nada peor en política que una persona que miente, porque a los mentirosos los ciudadanos siempre le dan la espalda".