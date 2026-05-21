Ibáñez (Compromís) critica que las hijas de Zapatero cobren por enmaquetar documentos lo mismo que una maestra en años

Archivo - El diputado de Compromís Alberto Ibáñez durante una rueda de prensa en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito al grupo de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha criticado este jueves que las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por el 'caso Plus ultra', cobren por enmaquetar documentos "lo mismo que una maestra de primaria valenciana en siete años y medio".

"Creo que no es normal, cuando el salario más habitual en España está cerca de los 19.000 euros brutos al año, haya gente que ha cobrado 250.000 euros por enmaquetar informes de una empresa", ha denunciado Ibáñez.

En declaraciones en el Congreso, el diputado valenciano ha subrayado la urgencia de que el Parlamento modifique el estatuto de los expresidentes e impulse "ya" la Ley de Lobbies, "y no normalizar este tipo de cuestiones, sean legales o no".

EL PSOE TIENE QUE DAR EXPLICACIONES

Ibáñez sostiene que, aunque la imputación de Zapatero haya dejado en "shock" a los socialistas, lo cierto es que el PSOE debería dar explicaciones de todo lo que rodea a Plus Ultra. "No se pueden bunkerizar".

Sobre la posibilidad de que pueda haber una moción de censura contra Pedro Sánchez a raíz sobre todo de la imputación de Zapatero, Ibáñez ha remarcado que Compromís no la apoyaría pero sí ha querido dejar claro que su línea roja es que los tribunales confirmen que el PSOE se ha financiado ilegalmente. Si eso ocurre, ha apuntado, reclamarán la convocatoria de elecciones.

Pero ha puntualizado que mientras eso no ocurra, lo que tienen que hacer es "arrastrar" al PSOE a medidas como la de prohibir la compra especulativa de vivienda, bajar los impuestos a los autónomos y subirlo a aquella gente que tiene socimis. "Éste es nuestro trabajo", ha apostillado.

"NO HAY NINGUNA PRUEBA SÓLIDA CONTRA EL GOBIERNO"

Aunque el auto de imputación de Zapatero "no huele bien", el representante de Compromís recalca que no hay "ninguna prueba sólida" que determine que el expresidente socialista, "y mucho menos el Gobierno, haya hecho ninguna cuestión ilícita".

Y que, por tanto, Sumar no se plantea salir del Gobierno, además de que, para Ibáñez no sería "justo" que lo tuviera que hacer "quien lo está haciendo bien". "Creo que las medidas más valientes que ha tomado el Gobierno han venido impulsadas por ministerios de partidos del ámbito de Sumar, anteriormente Unidas Podemos", ha justificado, para añadir que "si las cosas se ponen mal", lo que hay que hacer es "poner un ultimátum al PSOE, "pero no a aquellos socios que están cumpliendo el acuerdo de Gobierno".