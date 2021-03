Iceta desconocía la moción de censura en Murcia pero ve posible un "cambio de signo" si "ha habido un agotamiento"

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha reconocido este miércoles que no sabe si el PSOE se plantea presentar una moción de censura junto a Ciudadanos en la región de Murcia pero ha asegurado que es posible que se produzca un "cambio de signo" en mitad de la legislatura si "ha habido un agotamiento".

"Cualquier cosa es defendible si puedes presentarla en esa luz. Si eso es así y se puede explicar es perfectamente legítimo", ha sostenido Iceta en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, después de que socialistas y 'naranjas' hayan abierto esta vía para desbancar al 'popular' Fernando López Miras.

"No tenía ni idea", ha asegurado el ministro que, con todo, ha recordado que el marco constitucional "permite cambio de mayorías" en mitad de la legislatura. Por ello, y tras mostrar su respeto por los procedimientos, Iceta ha incidido en que el Ejecutivo colaborará "con quien gobierne" en Murcia.

Eso sí, el titular de Política Territorial y Función Pública ha descartado referirse a la configuración del Ejecutivo autonómico. "No me corresponde a mí decir si me gusta más o menos, porque yo soy del Ministerio de los pactos", ha bromeado.

LE GUSTARÍA QUE EL MOVIMIENTO EN MURCIA ACERCASE A CS AL GOBIERNO

En este contexto, Iceta ha sostenido que en su anterior etapa en Madrid el "problema de todo era la mayoría absoluta", con la que se "explicaban todos los problemas de España". "Ahora los problemas son las mayorías relativas porque pueden producir cambios de socios a mitad de legislatura", ha añadido.

A su juicio, la clase política haría bien en acostumbrarse a una "situación política fluida" provocada por la demanda de mayor "eficacia" política por parte de los ciudadanos. "Y eso tiene repercusiones en la vida política, cuando los políticos perdemos de vista que el objetivo fundamental es el servicio a la ciudadanía", ha zanjado.

Preguntado si este movimiento podría acercar de nuevo a la formación que lidera Inés Arrimadas al Gobierno, Iceta no ha ocultado que le gustaría que el partido naranja se aproximase al Ejecutivo. "A mi sí, cuantos más me acercan más me gusta: literalmente", ha explicado.

En esta línea, Iceta ha deseado a Cs el "mejor de los acuerdos" y ha asegurado que a "muchos" les gustaría que Arrimadas pudiera "remontar el partido" y convertirlo en la "bisagra liberal reformista que a España le conviene".