Iceta sobre el indulto a los presos del procès: "Respetamos la opinión del Supremo, pero no tenemos por qué compartirla"

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha defendido que si bien el Gobierno respeta la opinión del Tribunal Supremo sobre el indulto a los presos del procès, considera que no tienen por qué compartirla.

"Respetamos la opinión del Supremo, pero no tenemos por qué compartirla. Si el Gobierno decide indultar, no está enmendando la plana al tribunal. Es una consideración política, de interés general, no jurídica", ha destacado el ministro en una entrevista a El Periódico publicada este sábado.

Iceta ha añadido que un indulto no sería "borrón y cuenta nueva", ya que para que esto existiese debería haber una amnistía, "que no es el caso".

"Borrón no, porque lo que ha pasado ha pasado, y la gravedad de los hechos de 2017 permanecerá para siempre en la historia. Los indultos no la borran. ¿Nos permiten avanzar? Sí, pero eso no es borrón y cuenta nueva. Es desbrozar el camino", ha sentenciado.

En cuanto al posible coste político de los indultos para el PSOE, ha insistido en que "gobernar siempre implica tomar decisiones", que "no todas son pacíficas o unánimes" y que pueden tener costes. "Yo creo que una mayoría de españoles verá que lo que mueve al Gobierno es un objetivo que se puede compartir, que es el deseable", ha explicado a El Periódico.

El ministro ha hecho hincapié en que el diálogo se verá dificultado mientras existan dirigentes independentistas en prisión y que en las palabras del recién investido presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, "no hay un solo atisbo de voluntad de saltarse la legalidad".

En este sentido, opina que la profundización en el autogobierno "es el camino" para el diálogo y que "lo normal" sería fijarse en las prioridades "en las que todos los catalanes coinciden", como la lucha contra la pandemia, la recuperación económica o el escudo social.

NO HAY ARREPENTIMIENTO

Iceta ha recalcado que la ley del indulto de 1870 no exige que haya arrepentimiento: "La ley del indulto de 1870 no exige ese arrepentimiento. Cuando los condenados dicen 'lo volveremos a hacer', siempre he entendido que volverán a intentar que Catalunya sea un país independiente".

Respecto a las declaraciones de Felipe González, Iceta ha defendido que el problema no es el arrepentimiento, "es que uno se ha de comprometer a cumplir con la ley", algo que considera que "está asegurado".

Asimismo, Iceta ha incidido que la unilateralidad "fue derrotada" y que no cree que se vayan a saltar la ley sabiendo qué consecuencias tiene. "Aquí solo se saltaron la ley cuando gobernaba el PP. Desde que gobierna el PSOE no ha sucedido, y estoy convencido de que no sucederá", ha destacado.

"SI EL GOVERN NO PUEDE CONTINUAR, TENDRÍA QUE CONVOCAR ELECCIONES"

El ministro ha resaltado que quieren de presidente a Salvador Illa y que si este nuevo Govern no es capaz de continuar, tendría que convocar elecciones, ya que "si ese esquema de funcionamiento fracasa, habría que replantearlo todo".

En cuanto a una posible entrada del PSC en este, Iceta ha insistido en que Aragonès "no quiere contar con los socialistas".