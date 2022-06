Identificados para sanción una treintena de activistas anti-OTAN por una protesta con pintadas en la Escuela de Guerra

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de activistas anti-OTAN han sido identificados este martes y propuestos para sanción por una protesta con pintadas en la fachada de la Escuela de Guerra del Ejército en Madrid, según han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno.

De la acción ha dado cuenta Extinction Rebellion, la misma plataforma que agrupa a varias ONG y que arrojó pintura contra la fachada del Congreso de los Diputados para denunciar la inacción contra el cambio climático --con 14 activistas identificados y llamados a declarar en comisaría-- llevada a cabo el pasado 6 de abril.

En su nueva acción han pintado con mensajes pacifistas y contra la OTAN las instalaciones de la Escuela de Guerra del Ejército sita en la calle Santa Cruz de Marcenado, en el centro de Madrid. "Agentes de la Policía Nacional han expulsado a la prensa del lugar de la acción y han detenido a 28 activistas", han señalado en un comunicado.

Fuentes de la Delegación del Gobierno de Madrid han informado de que no ha habido ninguna detención ni el Ministerio de Defensa --titular de las instalaciones-- ha presentado denuncia. No obstante, se ha identificado a los concentrados, a los que se ha propuesto para sanción por concentración no comunicada ni autorizada.

Vestidos con babis escolares y por medio de pintadas, pancartas y canciones, estos activistas han reclamado la conversión de la Escuela de Guerra en una "Escuela de Paz", exigiendo la salida de los "señores de la guerra de Madrid", en referencia a la cumbre de la OTAN. También han denunciado los "asesinatos" cometidos el viernes 24 en la frontera de Melilla.

Los colectivos que han participado son: Desarma Madrid (Ecologistas en Acción, Yayoflautas, BDS Madrid, Alternativas No Violentas, Asamblea Antimilitarista de Madrid) y la organización estatal Alternativa Antimilitarista-MOC, con activistas de otros territorios como País Vasco, Canarias o Alicante, según han informado desde la plataforma.

Con esta acción reclaman que se debe apostar por una "reducción hasta su eliminación del gasto militar, por el desarme, la prohibición de las armas nucleares y por desarrollar un concepto de defensa que promueva la seguridad humana y medioambiental y que ponga en el centro la vida".