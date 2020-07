Iglesias aclara que no le gustan los insultos y que lo que dijo en Moncloa es que son una "realidad" en las redes

DURANGO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha querido dejar claro este viernes que no le gustan los insultos, ya que además los sufre "más que casi todo el mundo", y ha explicado que lo que quiso trasladar en su comparecencia en Moncloa del pasado martes es que los personajes públicos están "sometidos a una realidad" en las redes sociales, "que es el insulto".

"¿Eso quiere decir que a mí me parece bien el insulto? Evidentemente, no. ¿Eso quiere decir, como han señalado algunos, que Iglesias insulta desde La Moncloa? Pero qué barbaridad, si lo que yo estoy diciendo es que a mí no me gustan los insultos, pero que en una sociedad democrática, el insulto va a estar ahí en las redes sociales", ha denunciado en declaraciones a los medios en Durango, tras reunirse con la candidata de Elkarrekin Podemos a lehendakari, Miren Gorrotxategi.

De esta forma, el líder de Unidas Podemos ha criticado a los que, a su juicio, han sostenido que dijo cosas que no fueron las que dijo, y que han quedado en "un lugar complicado", sobre todo porque él fue "enormemente claro", según ha defendido. "Hay un enorme contraste con lo que yo dije. Están los vídeos ahí", ha apostillado.

En la rueda de prensa del martes tras el Consejo de Ministros, Iglesias afirmó que "hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga presencia pública o cualquiera que tenga responsabilidad en una empresa de comunicación o en la política, lógicamente están sometidos tanto a la crítica como al insulto en las redes".