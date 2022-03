Iglesias atribuye a la "presión mediática" la decisión de Sánchez de entregar armas a Ucrania

"El debate es si estamos dispuestos a ir a una guerra contra Rusia", asegura el exlíder de Podemos





MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente Pablo Iglesias ha opinado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha contradicho al anunciar este miércoles en el Congreso de los Diputados que España mandará armamento ofensivo a Ucrania, cuando hace dos días lo rechazaba, y ha enmarcado ese cambio de criterio en la "presión mediática".

En declaraciones a TV3, recogidas por Europa Press, Iglesias ha apuntado que esta medida no alterará la correlación de fuerzas entre Rusia y Ucrania. "Lo que hay que discutir es si estamos dispuestos a ir a una guerra contra Rusia y, ojo, que a lo mejor hay una mayoría de fuerzas parlamentarias que están de acuerdo", ha señalado.

Iglesias, exlíder de Unidas Podemos, ha considerado que aportar armas a Ucrania no detendrá la invasión militar rusa, por lo que el debate real, a su juicio, sería si Occidente está dispuesto a ir la guerra directa contra Rusia y su presidente, Vladimir Putin.

El exvicepresidente, que comparte el "derecho a defenderse" de Ucrania, ve "imposible" que entregar armamento a un bando vaya a alterar la "correlación de fuerzas" entre los ejércitos enfrentados.

"El debate no es enviar armas, porque los que saben de esto son perfectamente conscientes de que el envío de armas no altera esa correlación", ha opinado el ex secretario general de Podemos, que ha dicho haber consultado a "amigos militares" respecto a este tema.

DEFIENDE A LOS "VALIENTES" QUE CREEN EN LA DIPLOMACIA

Esos amigos, ha dicho, le han transmitido que "en ningún caso" Ucrania podría detener, pese a la ayuda militar occidental, la invasión ordenada por Putin. Por tanto, ha instado a no mentir a la sociedad: "La verdad es asumir que la única manera de detener militarmente a Rusia es que haya una misión encabezada por Estados Unidos con soldados españoles, franceses, alemanes y de la OTAN".

Un escenario que, según Iglesias, daría pie a una "conflagración mundial" frente a un país que cuenta con armamento nuclear y del que no se sabe cómo respondería, ni tampoco cuál sería la respuesta de potencias que "de alguna manera apoyan a Rusia, como China o India".

"Y a lo mejor tendríamos que asumir que hay cadáveres de jóvenes militares españoles que tienen que volver en cajas de madera. Eso sí, envueltos en la bandera de España y con muchísimas medallas a título póstumo", ha zanjado el exvicepresidente, que ha reconocido el valor de los "valientes" que están apostando por la solución diplomática.