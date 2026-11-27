1138096.1.260.149.20261127202025 El exvicepresidente del Gobierno y director de Canal Red, Pablo Iglesias, durante el acto de cierre de campaña electoral de Podemos, a 27 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez/Europa / Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este viernes que su formación demostró durante su etapa en el Ejecutivo que se puede gobernar "sin ponerse de rodillas ante el PSOE" ni ejercer de "hada Campanilla al servicio de Peter Pan", en una alusión velada a los candidatos de Frente Amplio y del PSOE, partidos contra quienes ha cargado en varios momentos.

Durante el mitin de cierre de campaña de Podemos en un polideportivo del distrito madrileño de Moratalaz, Iglesias ha reivindicado el papel que desempeñaron en el Gobierno de coalición las exministras Irene Montero e Ione Belarra, destacando que la primera hizo desde el Ejecutivo "más por el feminismo que el PSOE" en todos estos años.

Así, ha apelado a la memoria de las mujeres feministas madrileñas que consideran que el candidato de Frente Amplio Emilio Delgado o el presidente Pedro Sánchez pueden defender mejor el feminismo en el Congreso que Irene Montero para que recuerden "quién se enfrentó incluso al presidente del Gobierno para defender los derechos de las mujeres".

Iglesias también ha rememorado la etapa previa a la conformación del primer Gobierno de coalición, asegurando que el PSOE "siempre prefirió" a Ciudadanos y que hubo otra izquierda que instaba a Podemos a conformarse con un acuerdo programático, frente a su voluntad de entrar en el Ejecutivo para disputar el poder del Estado.

"MALNACIDOS" Y "MALDITOS HIPÓCRITAS"

El exvicepresidente ha asegurado que esperaba la reacción de la derecha y de quienes ha definido como "los dueños del Estado" y de las empresas, así como la "violencia mediática" y las investigaciones judiciales contra Podemos "que no encontraron nada pero hicieron daño al prestigio de la formación".

Sin embargo, ha lamentado que surgiera otra izquierda "que asumiera que la izquierda era el PSOE y que reclamara no hablar" de los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán porque "eso ayudaba a la derecha", ni denunciar la venta de armas a Israel o criticar a la OTAN.

Asimismo, Iglesias ha arremetido contra quienes han equiparado el envío de armas a Ucrania con el apoyo que no recibieron los antifascistas españoles durante la Guerra Civil. "Malnacidos aquellos que son capaces de levantar la bandera del antifascismo para reivindicar a la OTAN. Malditos hipócritas", ha exclamado.

Frente a ello, ha reivindicado que Belarra y Montero estuvieron "solas" dentro del primer Gobierno de coalición "rechazando la guerra y defendiendo que España no tendrá soberanía mientras haya tropas estadounidenses en territorio nacional".

NO HEMOS VENIDO A POR EL ESTANCO, HEMOS VENIDO A POR EL ESTADO"

Buena parte del discurso del exlíder de Podemos ha girado en torno al cuestionamiento del relato de la Transición, que, a su juicio, se fundamentó en el olvido de los crímenes del franquismo y que la izquierda aceptó porque le prometieron que también tendría poder político.

Sin embargo, Iglesias ha asegurado que el exhistórico líder del PCE Santiago Carrillo ni siquiera llegó a ejercer ese poder, sino que obtuvo lo que, citando al filósofo y ensayista Raúl Sánchez Cedillo, ha denominado la "concesión de un estanco", en alusión a una izquierda "humillada" que renunció a lo que representaban los movimientos vecinal, obrero y estudiantil.

En contraposición, ha reivindicado que Podemos nació para disputar el poder del Estado y se atrevió a cuestionar las bases ideológicas de la democracia española, defender la República y romper determinados tabúes. "No hemos venido a por el estanco, hemos venido a por el Estado", ha proclamado.

En este punto, Iglesias ha recordado sus palabras desde la tribuna del Congreso sobre el expresidente del Gobierno Felipe González y sus manos "manchadas de cal viva", asegurando que aquella intervención también retrató a una parte de Podemos que ahora pide el voto para otras formaciones y a la que ha identificado con la "izquierda del estanco".

También ha reivindicado la presencia de "antifascistas" en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), asegurando que mientras la mayor parte de los policías, militares y guardias civiles voten a Vox, dará igual quién gane las elecciones porque no se podrá cambiar nada. Y ha destacado igualmente que Podemos se atrevió a defender la plurinacionalidad de España, una república confederal y el derecho de autodeterminación de los pueblos.

NO VOTAR "CON LA NARIZ TAPADA"

Iglesias ha anunciado que este domingo acudirá a votar a Podemos al colegio de su hija, mostrándose orgulloso de formar parte de una "minoría que no se vende" y reivindicando la "dignidad y la belleza" de quienes nunca votan "con la nariz tapada".

En ese momento, se ha referido así a quienes defienden la paz, se oponen a la OTAN, reivindican los avances feministas, señalan a los oligarcas y se enfrentan a las actitudes racistas.

"Yo sé que los que estamos hoy aquí somos una minoría, pero esta minoría es lo mejor de España", ha manifestado, para concluir expresando su deseo de que sean suficientes para que en el próximo Congreso haya diputados "dispuestos a plantar cara a los dueños de las empresas y del Estado".

CONTRA EL MIEDO Y EL VOTO ÚTIL

A continuación, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado que durante la campaña electoral se haya apelado "al miedo y al voto útil para que nada cambie", frente a la "valentía y el coraje" que, a su juicio, encarna Irene Montero. Así, ha reivindicado que ser útil a la ciudadanía es aprobar leyes feministas, subir el salario mínimo, frenar el recorte del subsidio para mayores de 52 años o impulsar la regularización de personas migrantes.

Fernández también ha ensalzado el papel de la militancia de Podemos, gracias a la cual la formación no debe "un céntimo de euro a los bancos", y ha elogiado la trayectoria política de la eurodiputada y su compromiso con quienes sufren desahucios. "Nunca, jamás va a cambiar de bando", ha expresado, para reivindicar la necesidad de que su voz vuelva a resonar en el Congreso.

Por último, la 'número tres' de la candidatura de Podemos por Madrid, Dina Bousselham, ha reivindicado el carácter republicano y plurinacional de su partido, ha censurado que el Gobierno destine dinero a armamento y ha denunciado "el racismo y la precariedad" que sufre la clase trabajadora migrante ante lo que considera la "complicidad de la progresía" con la derecha. También ha defendido la solidaridad internacional con los pueblos cubano, palestino y saharaui.