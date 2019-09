Iglesias dice que en la reunión con el PSOE plantearán la coalición y espera que no se levanten de la mesa

Actualizado 05/09/2019 12:22:14 CET

El secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sánchez emplaza a Iglesias a aceptar una vía intermedia, sin vencedores ni vencidos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este jueves que el equipo negociador de los morados acudirá a la reunión con el PSOE con voluntad de "dejar a un lado los reproches" y con la intención de trabajar sobre una base programática. Pero recalca que para que haya acuerdo, esta tarde también se debe hablar de equipos de Gobierno y de estructura de Gobierno, y espera que los socialistas no se levanten de la mesa.

"Hemos estudiado con detalle el documento --que presentó este martes el PSOE-- y vamos a tratar de completarlo. Vamos a plantearles que la clave para sacar adelante un acuerdo programático es hablar también de los equipos de Gobierno y de estructura de Gobierno, y esperamos que no se levanten de la mesa", ha indicado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

Iglesias ha advertido a los socialistas de que si presentan un programa y pretenden separarlo de una negociación que aborde la estructura de Gobierno, estarían "tomando el pelo a la gente", y ha añadido que desde Unidas Podemos mantienen la exigencia de entrar en un Gobierno conjunto, "de coalición", pero no por tener sillones sino para tener responsabilidades: "Nos interesa tener competencias para cambiar las cosas, no los sillones".

Y de esto, añade, intentarán convencer a los socialistas esta tarde. "Les diremos que hablen de equipos de gobierno sobre la base de la propuesta de julio. No nos vamos a levantar de la mesa, esperemos que dejen su ansia de acaparar todo el poder", ha apostillado.

LA "CONCEPCIÓN PATRIMONIAL" DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS

Además, Iglesias ha señalado que la oferta de Sánchez de que los morados ocupen cargos de responsabilidad en organismos estatales no puede ser aceptada por ellos dado que entienden que al frente de entes como el de RTVE o el CIS debe haber "profesionales de reconocido prestigio".

En este punto, ha señalado que el PSOE tiene una "cierta concepción patrimonial de estos espacios" y prueba de ello es que "hicieron jefe del CIS a un miembro de la Ejecutiva" socialista, en referencia a José Felix Tezanos. Añade que para Podemos, TVE por ejemplo no debe ser "telegobierno" y ha lamentado que a lo largo de la historia "ha sido TelePP o TelePSOE" y que por desgracia ahora mismo es TelePSOE.

Por eso, apunta que la oferta de Sánchez "no es seria", y ha añadido que la propuesta socialista de programa común progresista, que incluye hasta 370 medidas, representa "pasos atrás" respecto a lo que ya negociaron previamente en el acuerdo presupuestario.

En este sentido, señala que los socialistas no debían haberlo filtrado antes a la prensa, que no lo deberían haber presentado en un acto electoral y que dado que se reunieron con colectivos de la sociedad civil, debería haber incluido las propuestas que les llevaron. "Las cosas hay que hacerlas bien y no puedes hacer márketing con los documentos y con las reuniones con la sociedad civil.

EL EXTRAÑO "CHEQUE EN BLANCO" DE ERC

Tras valorar el documento y la oferta de los altos cargos del Estado, Iglesias ha criticado las declaraciones del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en las que le reprochaba que por entrar en el Gobierno le abriera la puerta a la derecha, y ha indicado que le parece extraño que desde ERC ofrezcan un cheque en blanco al PSOE "cuando fueron responsables de forzar las elecciones".

En cuanto a la reunión de Sánchez con el líder del PNV, ha indicado que los nacionalistas vascos "pueden enseñar muchas cosas al PSOE" porque han negociado gobiernos de coalición con otros partidos, "y saben que para negociar un Ejecutivo hay que ceder cosas y no acaparar todo el poder".

"HEMOS ENTREGADO LA VICTORIA SIMBÓLICA"

Al hilo de esto, cree que ellos ya han aceptado la victoria del PSOE toda vez que aceptaron el veto a su persona para estar en el Gobierno, por lo que defiende que las negociaciones a día de hoy no están en una situación intermedia. "A Pedro se le acaban las excusas", ha añadido, para aseverar acto seguido que puesto que el presidente en funciones dijo que el escollo era él, ahora cabe preguntarse si la palabra de Sánchez "vale dos días".

Iglesias cree que puesto que han cedido la "mayor victoria simbólica" al PSOE acatando el veto del secretario general, no es de recibo que desde Ferraz se siga pidiendo el apoyo del PP y de Ciudadanos para una investidura de Sánchez que le permita gobernar en solitario.

Por eso, ha insistido en que deben entrar en el Gobierno, para evitar que los socialistas una vez tengan el poder miren hacia PP y Ciudadanos en momentos en los que hay una recesión en ciernes. En este punto ha recordado que ellos en el Ejecutivo serían leales en temas de Estado como el conflicto catalán y ha añadido que el Ejecutivo no debe basarse en la confianza mutua sino en las garantías.

"Con un Ejecutivo conjunto tendríamos garantías de que lo que se dice en campaña después se cumple", ha puntualizado, para agregar que piden lo mismo que ya se da en comunidades autónomas de cualquier signo político.

DEFENDER LA DIGNIDAD

Par Iglesias, Sánchez tiene complicado hacer entender a la ciudadanía que a pesar de estar lejos de la mayoría absoluta, es necesario que acapare "todas las responsabilidades y el poder para él". Añade que con esta pretensión falta al respeto a los 4 millones de votantes.

Por eso, indica que tras hablar con militantes y ciudadanos, le han trasladado que no se deje "humillar" porque "el voto de Unidas Podemos vale igual que el del PSOE". "La gente nos dice que tenemos dignidad, merecemos respeto, y yo esa dignidad la tengo que defender", ha enfatizado.

No obstante, el líder de Podemos cree que Sánchez "quiere ir a elecciones", y recalca que ése es un error porque puede acabar o bien en un Ejecutivo de derechas o bien en la misma situación que la actual.

"CONTIGO NO, BICHO"

En caso de que haya un resultado parecido al de los comicios de abril, Iglesias se ha preguntado si entonces volverán a vetarle de nuevo, y advierte de que hay voces en el partido que le señalan que en caso de que se dé esa tesitura, debe exigir entrar en el Gobierno.

Por otro lado, señala que es de "psicoanalista" que el PSOE defienda que ellos son socios preferentes pero que por otro lado pretendan la abstención de formaciones como PP y Ciudadanos. "Es muy raro que a tu socio le vetes y que al partido de la corrupción le pidas el apoyo", ha señalado.

Y ha aseverado que si pudiera, Sánchez gobernaría con Rivera de vicepresidente. Por eso reitera que la garantía de que el PSOE no se vaya con Cs es que Podemos esté en el Gobierno. "Si nosotros estamos en el Gobierno es difícil que Pedro Sánchez se ponga de acuerdo con PP y Ciudadanos para volver a una situación represiva en Cataluña", ha añadido.

Por último, Iglesias considera que si el PSOE se queda sólo gobernando, "siempre mirará a la derecha", y opina que en esta ocasión no ha logrado el apoyo de Ciudadanos porque le han dicho "contigo no, bicho".

La reunión entre los dos equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos tendrá lugar esta tarde a las 16.30 horas en el Congreso de los Diputados. Para la misma, los morados cuentan con un nuevo comité que engloba a todas las formaciones que integran el grupo confederal.