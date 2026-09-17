Iglesias duda de Urtasun como activo electoral frente a Sánchez: "Bien podría formar parte de una lista del PSC"

Archivo - El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, durante el encuentro bajo el título ‘Frenar a la extrema derecha’, en el Ateneo de Madrid, a 21 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha considerado que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, no es una figura a su juicio que pueda taponar la apelación del voto útil al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en caso de que haya un escenario de fragmentación electoral en las próximas elecciones generales, al opinar que "bien podría formar parte de una lista del PSC".

Aparte, ha insistido en que las primarias abiertas planteadas por la exministra Irene Montero es la única forma de revitalizar a la izquierda para los próximos comicios de 2027, visto que un acuerdo de "sillones" entre Podemos y los partidos de Sumar no es factible a tenor de la desconfianza mutua.

En estos términos se ha pronunciado el también exvicepresidente del Gobierno a través de las redes sociales y en un artículo en 'Diario Red', el medio que dirige, aludiendo así al movimiento de Irene Montero y a las declaraciones del titular de Cultura, quien este jueves no ha descartado la posibilidad de postularse como candidato de los partidos del socio minoritario para las próximas generales.

Iglesias ha advertido de que un contexto de fragmentación en la izquierda alternativa traería como consecuencia una dispersión del electorado, que no solo alejaría la "ya difícil posibilidad de evitar la mayoría absoluta de las derechas" sino que es probable que provocara una concentración del voto progresista en Sánchez, al que bajo su criterio los partido de Sumar "han concedido en estos años todo el crédito progresista con su estrategia de evitar el conflicto dentro del Gobierno que tanto criticaron a Podemos".

Por tanto, ha apostillado que Urtasun, una "figura de ICV que bien podría formar parte de una lista del PSC, no parece que pudiera evitar este efecto".

"AUTODESCARTADO RUFIÁN", EL LIDERAZGO "FUERTE" ESTÁ EN MONTERO

Mientras, ha defendido que el planteamiento de hacer primarias abiertas a toda la izquierda como ha puesto sobre la mesa Montero es, probablemente, lo "único sensato que pueda hacerse para movilizar las fuerzas electorales de la izquierda".

Tras dar por "autodescartado" al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, como referente electoral de toda la izquierda, al priorizar la candidatura por Barcelona, y cree que en ese contexto la exministra de Igualdad es seguramente el "liderazgo más fuerte de la izquierda".

Pone en valor que Montero no propone además que "su liderazgo sea el resultado de un improbable acuerdo entre fontaneros de partido, sino de un proceso participativo abierto a la ciudadanía".

"Quienes dicen que podría haber mejores candidatos, como Urtasun, como (Pablo) Bustinduy, como (Ada) Colau o como el secretario de Comisiones Obreras (Unai Sordo), no deberían temer el veredicto democrático de unas primarias abiertas", ha apostillado en referencia a varios de los nombres que han surgido en las quinielas para ser candidato por las formaciones que integran al socio minoritario del Ejecutivo.

HISTORIAL DE DESCONFIANZA

El exlíder de Podemos reflexiona que todas las encuestas apuntan a que en las próximas elecciones generales puede haber mayoría absoluta de PP y Vox en el Congreso mientras que la oposición electoral estaría conformada por el PSOE, fuerzas regionalistas y soberanistas y la "amalgama" de partidos que en su momento estuvieron en Unidas Podemos.

Descartado para España un "frente popular a la francesa que agrupara electoralmente a todas las fuerzas progresistas que dieron la presidencia del Gobierno a Sánchez, Iglesias ha opinado que un "deseo evidente" para "mucha gente" es que haya "algo parecido a una candidatura de izquierdas ilusionante y unitaria".

Ante las "diferencias políticas" y "desconfianzas" entre las fuerzas que formaron Unidas Podemos y el "intento constante" de los partidos de Sumar de "destruir" a los 'morados', Iglesias ve claro que es "inviable "una suerte de acuerdo de sillones" para confluir, como sostiene que plantea el socio minoritario.

Sin embargo, ha agregado que es "innegable" que la mayoría de votantes quiere algún tipo de acuerdo y que así se ve en la "ilusión" que despertó los mensajes de Rufián en defensa de un frente amplio a la izquierda del PSOE.

Aparte, el exlíder de Podemos ha llamado a atender la realidad del sistema electoral, con encuestas negativas para el conjunto de la izquierda, para reivindicar que las primarias abiertas es la opción más adecuada para forjar la unidad de la izquierda, dado que eso movilizaría a los simpatizantes progresistas.