Iglesias reivindica que Rufián y Montero evidenciaron su liderazgo para llevar a la izquierda a un proceso de "desborde"

Archivo - El exvicepresidente del Gobierno y exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, durante una intervención en la Universidad de Otoño de Podemos en Espacio Ventas, a 18 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha defendido que los liderazgos del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y de la exministra de Igualdad Irene Montero son necesarios para iniciar un proceso de desborde en la izquierda, basado en la unidad mediante la elección de primarias de sus candidatos. Es más, ha opinado que los dos son referentes para interpelar a las distintas fuerzas políticas y superar las suspicacias cruzadas entre las organizaciones.

En declaraciones a 'Canal Red', recogidas por Europa Press, ha opinado que lo más relevante del acto de ambos este jueves en Barcelona, más allá de las intervenciones, es la "foto" y lo que representan que Rufián y Montero se sienten "juntos", siendo "perfectamente conscientes" de las expectativas que eso genera.

"Ese encuentro es el principio de algo", ha subrayado el también exvicepresidente del Gobierno para considerar que Rufián se ha convertido en una figura muy apreciada en la izquierda fuera de Cataluña, convirtiéndose en una referencia para ese electorado. De hecho, está convencido de que el propio diputado sabe el "patrimonio político" que atesora actualmente y que va más allá de su partido.

CORREGIR EL ACTUAL PANORAMA DE DEBILIDAD

Iglesias ha diagnosticado que las encuestas ahora arrojan un mal panorama para las izquierdas si van separadas, apuntando a su juicio que solamente podrían competir bien en dos circunscripciones como Madrid y Barcelona, pero "no muchas más". Por ejemplo, ha dudado que IU o Podemos pudieran sacar escaños si van por separado en Andalucía, pero también en otras circunscripciones como Tenerife, Vizcaya o Gran Canaria.

Frente a esa "debilidad" del espacio político que se concitó en torno a Unidas Podemos, el exlíder de Podemos ha recetado que tiene que haber un proceso de "desborde" en la izquierda que pasa por poder elegir a sus candidatos a las elecciones generales por primarias.

Dicho esto, ha defendido que ese proceso de desborde lo podría "encabezar" Rufián, que ha sido "inteligente" al entender que una alianza con Podemos e Irene Montero es el principio para que otros actores se vean interpelados a un proceso, que puede encontrarse con "millones de dificultades" como que las distintas fuerzas "no estén de acuerdo en lo que pesa cada una".

Por tanto, ha recetado un proceso totalmente distinto al que supuso el acuerdo de coalición de Por Andalucía, al sostener que IU se quiere erigir como "única fuerza que pesa algo" y que en "todo caso regala" un escaño a Sumar pero no está "dispuesto a negociar nada más" en lo referente a Podemos.

Iglesias ha argumentado que ante esos desacuerdos que pueden darse entre las organizaciones políticas, que "no confían los unos y los otros", lo que puede superar esos escollos es ese desborde popular mediante los liderazgos de Rufián y Montero.

De la exministra de Igualdad ha declarado que su liderazgo es "ineludible" por lo que representa en términos políticos. "Yo creo que eso puede convocar a otras fuerzas políticas, y después yo creo ver un mecanismo que no sea una suma de esos liderazgos iniciales".