Iglesias ve una "torpeza" de Sumar excluir a Podemos del Gobierno porque sitúa sus votos en el Congreso al nivel de ERC

Cree que a Sánchez se le complica la estabilidad parlamentaria porque tendrá que negociar con Belarra como hace con Junqueras u Otegi



MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente Pablo Iglesias ha tildado de "torpeza táctica" por parte de Sumar excluir a Podemos del Ejecutivo porque ahora los votos de sus cinco diputados "adquieren mucho valor" al no estar comprometidos a seguir la disciplina de Gobierno y augura que el PSOE deberá negociar con los morados su apoyo a sus principales medidas, como ocurrirá con Bildu o ERC a su izquierda.

"Lo que le viene ahora a Pedro Sánchez es muy complicado. Para sacar adelante cualquier cosa, salvo que se alié con el PP que eso sería su muerte (...) Ahora no solamente tiene que ponerse de acuerdo con Carles Puigdemont (Junts), Oriol Junqueras (ERC) o con Arnaldo Otegi (Bildu), tiene que ponerse de acuerdo también con Ione Belarra (líder de Podemos). Ahora, buena suerte", ha manifestado en declaraciones a TV3, recogidas por Europa Press.

Iglesias ha manifestado que es "evidente" que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, no quería en el Ejecutivo a las exministras Ione Belarra e Irene Montero, y "tampoco" el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que ha participado en "ese veto" dado que la última decisión de configurar el Ejecutivo es suya.

No obstante, ha señalado que sectores del PSOE tenían interés en que Podemos tuviera su cuota en el Ejecutivo, conscientes de que sus cinco escaños cobraban más relevancia en una aritmética parlamentaria complicada, algo que él mismo ha podido apreciar en conversaciones con algunos exdirigentes socialistas.

Por ejemplo, Iglesias ha desgranado que cuando negoció en 2019 el Ejecutivo de coalición mientras lideraba Unidas Podemos para él era "muy importante no dejar fuera ni a IU ni los 'comunes'", no solo en términos de "confianza política" sino porque si estas fuerzas quedaban fuera "no iban a estar comprometidas con decisiones del Ejecutivo que no compartieran".

"Por lo tanto, incluir a todos los sectores posibles de izquierdas dentro del Gobierno era algo que aseguraba un carril de mínima estabilidad parlamentaria", ha ahondado Iglesias.

Ahora, Iglesias ha apuntado que España, sin Podemos, va a tener un Gobierno "de centro" con sectores a la derecha y a la izquierda en el Parlamento, dado que bajo su criterio Sumar va a ser "indistinguible" de los socialistas en el Ejecutivo y lleva a Podemos dentro de esa correlación de fuerzas a que sus apoyos tengan relevancia similar a los de Bildu o ERC.