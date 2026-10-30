Illa, tras el arresto de un presunto organizador de los saqueos en Barcelona: "No habrá impunidad frente a la violencia"

Archivo - Varias personas causan disturbios el pasado sábado en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado la detención de este jueves por la noche de un menor por su presunta vinculación a los canales de comunicación de 'Blocus' relacionados con los saqueos en Barcelona del sábado pasado: "No habrá impunidad frente a los actos de violencia".

"Continuaremos actuando con determinación para que todo el que comete un delito asuma sus consecuencias", ha dicho en un apunte en 'X' recogido por Europa Press este viernes, en el que ha ensalzado el trabajo que califica de imprescindible de los Mossos d'Esquadra.

Según la policía catalana, el detenido supuestamente difundió el enlace de acceso al grupo, participó activamente en las conversaciones, facilitando indicaciones sobre el material a llevar, las medidas para evitar la detección policial y las pautas de autoprotección.