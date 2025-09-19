Illa cree que se reconocerá el catalán, euskera y gallego en la UE si se mantiene "la unidad de acción de Gobiernos"

(I-D) La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria; el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa y la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, a durante un desayuno informativo, en el Hotel Lakua - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado "plenamente convencido" de que, si se mantiene "la unidad de acción entre gobiernos" en el Estado, "más tarde o más temprano", se logrará el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego en la UE. Además, ha afirmado que esto sería ya una realidad si no fuera por el PP, y ha advertido de que "no lo olvidará" ni tampoco deberían hacerlo los vascos.

En un desayuno informativo organizado en Vitoria-Gasteiz por el grupo Prensa Ibérica y Grupo Noticias, Illa ha destacado que "la historia de España es la historia de su diversidad y su complejidad", y que Euskadi y Cataluña comparten "una misma voluntad de ser y de convivir", defensa de su "historia, cultura y lengua propias".

Además, ha rechazado que las lenguas cooficiales sean excluyentes cuando se aplican en la educación y en la Administración, y ha afirmado que "el castellano o el español es una de las lenguas más importantes del mundo, con un acervo de riqueza cultural y literaria tremenda".

"Es una suerte, al menos para mí, conocer y dominar el castellano, pero mi lengua materna es el catalán. Cuando rezo, cuando me enfado mucho --pocas veces, pero alguna-- o si me pongo tierno, me sale el catalán. Es la lengua de mi madre, es mi cultura y es mi identidad", ha explicado.

El presidente catalán ha recordado que "la potencia del castellano es tanta", que se deben impulsar "políticas activas de protección del catalán, de euskera, del gallego, que son una riqueza colectiva", porque, si no, "corren riesgo de verse disminuidas en su uso".

"Yo quisiera, y no es así muchas veces, que las personas del resto de territorios de España, que viven en territorios donde no es oficial el catalán, el gallego o el euskera, vieran estas lenguas como una riqueza también de ellos, como una invitación, como una puerta abierta a una manera distinta de mirar el mundo, y las sintieran también, en cierto sentido, como propias", ha indicado.

INSTRUMENTALIZACIÓN POLÍTICA

Salvador Illa ha reconocido que "hay discursos muy excluyentes en ese sentido y hay instrumentalización política de todo esto". "Ayer el alcalde de Badalona (Xabier García Albiol), que es del PP, dijo que el pacto por la lengua que hemos firmado en Cataluña, no lo suscribe, pero que hay cosas que le parecen bien, y dijo que defiende el catalán. Yo le llamé y le felicité por el coraje que tiene", ha relatado, en referencia a la postura oficial de los populares.

En este sentido, ha recordado que "el catalán lo habla gente de derechas, de izquierdas, alta, baja, cristiana o no cristiana" porque "es de todos, es una riqueza". "Y si quieres vivir y desarrollar tu proyecto en Cataluña, te damos facilidades para que lo aprendas y para que así te sientas más partícipe de la sociedad catalana. Y esto no quiere decir que el castellano sea una riqueza, claro que lo es, y nos abre un mundo también", ha manifestado.

Por ello, considera que "judicializar" las lenguas "es un error", porque el ámbito "para decidir esto es el de la política y del entendimiento". "Yo ahí tengo las ideas muy claras y creo que hay que ser muy firmes en esto", ha insistido.

Illa ha reiterado, en esta línea, "la importancia del estatus de lenguas oficiales en Europa, porque es también un mensaje a la sociedad catalana, vasca y gallega" de decirles que les "reconocen" y también "la riqueza y la aportación que hacen estas lenguas".

"Por eso, en la última conferencia de presidentes que hicimos en Barcelona quisimos que pudiéramos intervenir, los que así lo deseamos, en nuestras lenguas oficiales de todos. Por eso, aquellos que dicen que estas son lenguas provincianas no entienden nada, viven en otro mundo, en un mundo pequeño y encerrado", ha señalado.

Según ha expresado, "el sentimiento general" en la UE "no es de duda", sino que "es favorable" al reconocimiento de estas lenguas, aunque ha admitido la "reticencia en algunos países, especialmente en Alemania".

SIN OLVIDAR EL PAPEL DEL PP

El jefe del Ejecutivo catalán ha dicho que, aunque "no hay que ser nunca rencoroso, no hay que olvidar nunca lo que ha pasado" porque, "si esto no está ya solucionado" en Europa, "es porque el PP ha hecho llamadas".

"No tenía que hacer ninguna llamada, bastaba con que no levantaran el teléfono. Y lo han levantado para decir 'no lo hagan'. Y luego nos damos golpes en el pecho a favor de España. ¿De qué España?, ¿de la España en que el catalán y el euskera son provincianos?, ¿de la España que solo piensa en Madrid DF?, ¿es una España que, cuando otra parte de tu país, las Canarias, tiene un problema con seres humanos, dice 'aquí no viene ninguno'?, ¿de una España que solo piensa en bajar impuestos a los que más tienen?", ha preguntado.

Salvador Illa ha dicho que esa España no le interesa, sino "la España plural y diversa". "Bastaba con que no levantaran el teléfono. Eso yo no olvido y no deberían olvidarlo tampoco los ciudadanos de Euskadi", ha reiterado.

NACIONALIDAD

También ha considerado que el debate sobre el reconocimiento de la nacionalidad histórica de Cataluña "está superado". "Cataluña es una nación, sí, y no pasa nada", ha subrayado.

Salvador Illa ha manifestado, además, que el horizonte y "el espacio público compartido de referencia" en los próximos años "va a ser Europa" en un mundo "que está cambiando a pasos agigantados", y ha abogado por "el federalismo a nivel europeo y también a nivel español".

"Para mí, es el único camino posible para mantener nuestro sistema de vida, de generación de prosperidad, con economías de mercado reguladas en regímenes democráticos, y con un estado de bienestar que es lo distintivo de Europa, con una sanidad pública, con unas pensiones públicas y con una educación pública", ha remarcado.

Por ello, ha apostado por "reconocer las distintas identidades, integrarlas de forma inclusiva, y mediante la técnica del federalismo, configurar estos espacios públicos amplios".

FINANCIACIÓN SINGULAR

Sobre la financiación singular de Cataluña, y preguntado si aspira a tener un régimen de Concierto Económico vasco o de Convenio navarro, ha respondido que "no" porque "la situación de Euskadi y Navarra es la que es, está reconocida en la Constitución y es un camino". "Nosotros estamos en el régimen común y hemos dicho que se atiendan a las singularidades que tiene Cataluña, y es lo que estamos haciendo", ha apuntado.

Según ha especificado, no ha oído "a nadie que diga que no hay que reformar la financiación", aunque ha admitido que es un tema complejo.

"Está en juego el estado del bienestar, porque la financiación autonómica es, simplificando mucho, la financiación de la sanidad y de la educación. Y lo que hacemos nosotros es hacer una aportación que se va a concretar en los próximos días, que no perjudica a nadie y que atiende a las singularidades de Cataluña", ha aseverado.

Illa ha reconocido que le "duele un poco" que haya gente "que juzga por quién emite la propuesta más que por la propuesta en sí misma" y es "un error". "¡Espérense, juzguen, hagan una propuesta alternativa, pero no descalifiquen por quién la emite!. Puedo entender que, por las razones de lo que hemos vivido en los últimos años, hay un punto de desconfianza, pero dejemos esto atrás", ha animado.

El jefe del Ejecutivo catalán ha recordado que Cataluña es uno de los territorios de España y, por lo tanto, tiene derecho a realizar su propuesta. "¿Se trata de que formemos parte de esto, pero que estemos en la esquinita, sin decir nada?, no hombre, eso no. Nosotros vamos a participar también, a hacer nuestra aportación, con nuestra mirada de una España plural y diversa. Esto es una fortaleza de todos nosotros", ha mantenido.