Imbroda pide a Sánchez que visite Melilla junto al Rey y reprocha al Gobierno que no le haya llamado tras la crisis

Juan José Imbroda, presidente de Melilla - PP MELILLA

MELILLA, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha reclamado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que viaje a Melilla acompañado del Rey Felipe VI tras la reciente crisis migratoria registrada en esta ciudad autónoma , al tiempo que ha lamentado que ningún miembro del Ejecutivo se haya puesto en contacto con él para interesarse por la situación en la ciudad.

En una rueda de prensa, Juan José Imbroda ha revelado que sí recibió una llamada del Rey Don Felipe, con quien mantuvo "una conversación interesante y larga" centrada en la evolución de los acontecimientos.

"Su Majestad me llamó y le agradezco muchísimo que se haya interesado por Melilla en estos momentos que eran duros", ha señalado el dirigente melillense, quien ha explicado que la principal preocupación de las autoridades locales era la posibilidad de que en Melilla "se reprodujera la situación vivida en Ceuta". El presidente autonómico ha asegurado que Felipe VI le transmitió su preocupación por lo ocurrido y ha afirmado que el monarca siempre ha mostrado "solidaridad y apoyo" hacia Melilla.

Asimismo, ha recordado que las visitas oficiales del Rey dependen de la autorización del Gobierno. "Es el presidente Sánchez quien tiene que dar el 'placet' al Rey para que venga a Melilla", ha afirmado Imbroda, quien ha añadido que el monarca le ha expresado en distintas ocasiones "su interés por visitar la ciudad". Por ello, ha instado al jefe del Ejecutivo a realizar ese gesto institucional. "Podría decir: vamos a ver Melilla, vamos con el Rey a Melilla", ha manifestado.

"NADIE ME HA LLAMADO DEL GOBIERNO"

Imbroda también ha criticado la falta de comunicación del Gobierno de la Nación con las autoridades melillenses durante la crisis. Según ha asegurado, las únicas llamadas que recibió fueron las del Rey Felipe VI, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "A mí no me ha llamado nadie del Gobierno", ha lamentado.

En este sentido, ha señalado que la última conversación mantenida con un miembro del Ejecutivo Central fue "hace aproximadamente un año y medio", cuando el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, le comunicó que se había solucionado la situación de la aduana comercial con Marruecos, extremo que Imbroda ha cuestionado porque dicha aduana nunca ha funcionado como antes de su cierre unilateral marroquí el 1 de agosto de 2018. El presidente melillense ha reclamado una mayor implicación del Estado con Ceuta y Melilla, argumentando que ambas ciudades afrontan dificultades estructurales derivadas de su ubicación geográfica y de la relación con Marruecos.

"Marruecos nos cerró la frontera comercial, ha querido estrangularnos económicamente y necesitamos una atención especial", ha afirmado, al tiempo que ha pedido más recursos económicos, técnicos y humanos para ambas ciudades autónomas. Asimismo, ha defendido la necesidad de recuperar una política migratoria común en el seno de la Unión Europea y ha criticado la posición del Gobierno español durante la negociación del reglamento europeo sobre migración.

De cara a la reunión extraordinaria de ministros de la Unión Europea convocada para abordar la crisis, Imbroda ha augurado un "tirón de orejas" a España por las consecuencias que la llegada masiva de migrantes puede tener para el resto de socios comunitarios. Por último, el presidente de Melilla ha restado eficacia al despliegue de medios marítimos anunciado por el Gobierno para reforzar la vigilancia en el Estrecho y el entorno de Ceuta y Melilla, al considerar que la medida resulta insuficiente ante la magnitud del fenómeno migratorio: "Creo que estamos haciendo el ridículo", ha concluido.