Imbroda tilda la crisis de Ceuta de "el mayor despropósito" de la democracia "quitando a ETA"

Juan José Imbroda, presidente de Melilla - PP MELILLA

El presidente de Melilla reclama recuperar los 500 metros de la zona neutral con Marruecos

(((vincular a la información anterior sobre el presidente de Melilla)))

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha criticado este lunes la gestión del Gobierno de España ante la crisis migratoria en Ceuta, calificando lo ocurrido como "el mayor despropósito que se podía haber dado en España" desde el principio de la democracia "quitando a ETA" , y ha planteado una batería de medidas para reforzar la seguridad en las fronteras de las dos ciudades autónomas.

En una rueda de prensa, Juan José Imbroda ha afirmado que, "quitando a ETA", no recuerda un episodio de semejante gravedad, al considerar que la crisis ha puesto "en solfa la nación española, la soberanía de España y el bienestar" de los ciudadanos de Ceuta. El dirigente popular ha reivindicado el carácter plural de la ciudad ceutí y ha subrayado que sus habitantes "son musulmanes, cristianos y judíos" y forman "una mezcla maravillosa de culturas".

Asimismo, ha recordado que entre Ceuta y Melilla residen cerca de 180.000 españoles y ha defendido la presencia histórica de ambas ciudades, asegurando que "llevan casi seis siglos siendo españolas". Pese a reclamar una relación de cooperación con Marruecos, Imbroda ha sostenido que España debe exigir al país vecino "respeto" y evitar que se repitan situaciones como las vividas durante las recientes avalanchas migratorias. Entre las medidas propuestas, el presidente melillense ha defendido recuperar la denominada "zona neutral" de 500 metros que, según ha señalado, separaba antiguamente ambos Estados y que, a su juicio, Marruecos ha ido ocupando progresivamente hasta situarse junto a las fronteras de Ceuta y Melilla.

Imbroda ha considerado que la recuperación de esa franja permitiría mejorar la protección de los perímetros fronterizos y ha instado al Gobierno central a reclamarla en el marco de las relaciones bilaterales con Rabat. Asimismo, ha explicado que la Ciudad Autónoma realizó gestiones con compañías navieras durante la crisis para tratar de facilitar soluciones al transporte, pese a no tener competencias directas en la materia.

En ese contexto, ha recuperado una antigua propuesta consistente en crear una línea marítima lanzadera entre Melilla y Nador, con el objetivo de aliviar la presión sobre el paso fronterizo terrestre de Beni Enzar y contribuir a una mejor gestión de los flujos de personas entre ambos territorios. Según Imbroda, tanto la recuperación de la zona neutral como la puesta en marcha de una conexión marítima estable deberían formar parte de las actuaciones que estudie el Gobierno para reforzar la seguridad y mejorar la gestión de la frontera sur española.