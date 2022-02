Imputadas dos técnicas de urbanismo del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) por su presunta implicación en 'Púnica'

Una de ellas habría estado colaborando con la Audiencia Nacional pero dando información parcial

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez de 'Púnica' ha imputado a dos técnicas de urbanismo del Ayuntamiento de Valdemoro que habrían jugado "un rol nuclear" en la presunta trama de corrupción que se investiga en la pieza separada número 4 de la macrocausa, una de las cuales colaboró en las pesquisas pero con información parcial para ocultar su supuesta participación en los hechos.

Así lo acordó el Juzgado Central de Instrucción Número 6, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, citando a ambas trabajadoras para este martes, si bien sus declaraciones como investigadas han sido suspendidas, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

En un escrito del pasado 17 de enero, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, las fiscales Carmen María García y Teresa Gálvez pidieron imputar a la jefa de los servicios de urbanismo, Montserrat Pacheco, y a la también técnica María Rodríguez al considerar que "habrían ocupado un rol nuclear en los hechos indiciariamente delictivos".

Las fiscales señalaron que Pacheco ejerció como "interlocutora" del Ayuntamiento de Valdemoro con la Policía Judicial para proporcionar la documentación existente en el Consistorio que consideró "relevante" para las pesquisas y, al mismo tiempo, "poder privar a la causa de parte de la información que la incriminaba a ella y a su compañera".

En concreto, indicaron que Pacheco volvió a contestar a los últimos requerimientos de información "de forma parcial, en una maniobra que podría interpretarse de encubrimiento de su participación en los hechos investigados".

PISCINAS DE URBANIZACIONES EN SUELO MUNICIPAL

En este sentido, las representantes del Ministerio Público apuntaron que "el análisis de la nueva documentación entregada por el Ayuntamiento respecto del sector UDE OESTE NORTE ha revelado que, en uno de los sectores en los que más operaciones urbanísticas ilícitas realizaría la trama, ello habría sido posible gracias a la intervención pro activa" de Pacheco y Rodríguez.

Las fiscales detallaron que las dos técnicos habrían emitido informes favorables "en perjuicio de los intereses económicos del municipio". Así, por ejemplo, "habrían consentido y facilitado que los espacios libres municipales estén soportando, incluso a día de hoy, las zonas de ocio y piscinas de algunas de las urbanizaciones del sector, amparadas en ilícitas concesiones".

Además, "ambas técnicos habrían ayudado a la trama a repartir a la carta la vivienda protegida, informando de favor el protocolo de gestión y el convenio diseñados para localizarla en parcelas propiedad de empresarios que se habrían avenido a pagar una comisión por ello, que serían ilícitos".

Por todo ello, Anticorrupción advirtió de que habrían incurrido en delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración pública, falsedad en documentos, cohecho, blanqueo de capitales y de pertenencia a organización criminal.

INVESTIGACIÓN PRORROGADA

En esta pieza 4 de 'Púnica' se investiga un supuesto "plan preconcebido" por el ex alcalde de Valdemoro y ex secretario general del PP en Madrid Francisco Granados, el ex concejal de urbanismo José Miguel Moreno y los empresarios David Marjaliza y Ramiro Cid para "manipular" el planteamiento urbanístico del municipio concertando la venta o la cesión del suelo público a cambio de "ingentes comisiones", "en severo detrimento de las arcas públicas de aquel Ayuntamiento".

Según recordaron las fiscales, "los hechos investigados se vinieron sucediendo con habitualidad y continuidad desde el año 1999", cuando se estrenó el Plan General de Ordenación Urbana de Valdemoro (PGOUV), nada más llegar Granados al Consistorio, para revisarlo "fraudulentamente".

A pesar de los años transcurridos desde el inicio de la investigación penal, que estalló en 2014, las fiscales explicaron que la instrucción aún no ha podido concluir debido, entre otras cosas, a un "déficit de documentación", que atribuye en parte al Ayuntamiento de Valdemoro.

El Juzgado Central de Instrucción Número 6, dirigido por Manuel García-Castellón, accedió a los planteamientos realizados por Anticorrupción, concediendo una prórroga de tres meses para seguir investigando esta pieza separada de 'Púnica', de acuerdo con las mismas fuentes.