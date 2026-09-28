Incautados 11 kilos de cannabis y uno de ketamina en una operación con Frontex en el aeropuerto de Barajas

La Guardia Civil y Frontex se incautan de once kilos de cannabis, uno y medio de ketamina y una sustancia parecida a los hongos tóxicos en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. - FRONTEX

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Frontex se han incautado de 11 kilos de cannabis, un kilo y medio de ketamina y 15 cajas de plástico escondidas dentro de cajas de zapatos con una sustancia que se asemeja a hongos tóxicos en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en el marco de una operación contra el tráfico de drogas sintéticas vía aérea que se ha extendido durante una semana.

En un comunicado, Frontex ha especificado que en la operación, bautizada como 'Rutas Aéreas', han participado Austria, Grecia, Irlanda, Letonia, Países Bajos y Portugal, además de España, y Europol.

Ha permitido desarrollar y mejorar las capacidades conjuntas en varios ámbitos del trabajo aeroportuario, desde el análisis de riesgos, la elaboración de perfiles de riesgos en los aeropuertos, el uso de unidades caninas, la inspección de paquetes y envíos postales, el uso de escáneres móviles y el sistema automatizado de manipulación y control de equipajes, junto con controles presenciales de las mercancías transportadas por los pasajeros en las terminales.

Por parte de Frontex se desplegaron cuatro agentes del Cuerpo Permanente y uno operativo, que apoyaron a las autoridades españolas sobre el terreno en la inspección de pasajeros y equipaje y en el control de la carga y los paquetes, utilizando equipos técnicos especializados.