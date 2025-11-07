Incautados 400 kilos de picadura de tabaco de contrabando en Sevilla listos para su envío con empresas de mensajería

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, dentro del marco de la lucha contra el contrabando y el fraude a la Hacienda Pública, ha intervenido 403 kilogramos de picadura de tabaco de origen supuestamente ilícito, con un valor en el mercado de 68.510 euros.

La investigación se inició tras detectar el aumento de envíos de paquetes a través de varias empresas de mensajería a distintos puntos de la geografía nacional teniendo como origen Sevilla, y sospechar que pudieran contener cantidades diversas de picadura de tabaco de contrabando, informa en un comunicado.

La Guardia Civil logró paralizar uno de estos envíos, que contenía 403 kilogramos de picadura de tabaco, e identificó al remitente de dichos envíos. La operación se saldó con una detención.

Este tipo de comercio ilícito --recuerda la Guardia Civil-- puede suponer un grave riesgo para la salud de los consumidores, al eludir dicho material cualquier tipo de control sanitario, desconociendo su origen, estado de conservación, trazabilidad o condiciones de manipulación.

La investigación llevada a cabo por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras del Puerto de la Guardia Civil de Sevilla finalizó con la detención de un varón vecino de Sevilla que ha sido puesto junto con las diligencias a disposición de la Autoridad Judicial competente, como presunto autor de un delito de contrabando de tabaco y un delito contra la Hacienda Pública. El material incautado ha sido destruido.