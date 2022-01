La industria joyera internacional se da cita con Madridjoya a partir del 3 de febrero

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Madridjoya, el Salón Internacional de Joyería y Relojería Urbanas y de Tendencia, reúne en una nueva edición a la industria joyera internacional en uno de los eventos del sector más destacados en nuestro país, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

De esta manera, la feria acoge cientos de propuestas orientadas a las campañas de los próximos eventos clave como San Valentín, el Día de la Madre, además de bodas, bautizos y comuniones.

Madridjoya, el espacio en el que se darán cita fabricantes, distribuidores, mayoristas y minoristas joyeros, se celebrará entre los días 3 al 6 de febrero y convertirá al pabellón 6 de Ifema Madrid en un completo foro de novedades en joyería, platería y relojería, al que se sumará, como es habitual, la última tecnología y diseños del sector de industrias afines.

Los brazaletes, los pendientes de aro, las cadenas de oro y los anillos XL son algunas de las propuestas que destacarán la próxima estación.

Las perlas siguen triunfando en todos los diseños, y las flores esta temporada dominan en todo tipo de joyas. En collares, pulseras y broches, maxi flores primaverales llenan de color y alegría. Por supuesto el gran protagonista de la alta joyería será el oro en sus diferentes tonalidades -amarillo, rosa y blanco-, seguido de brillantes y gemas preciosas en una gran variedad de colores.

La plata vuelve a tener gran presencia en muchas de las colecciones que se presentan en Madridjoya. En esta ocasión, innovadoras en diseño joven y materiales muy competitivos. Plata rodio pulida y plata dorada matizada; metales negros con circonitas blancas; baños en oro, piedras semipreciosas o cristal en todos los colores, propuestas que representan la faceta más versátil de la joyería.

La próxima edición de Madridjoya volverá a contar con una representación del sector relojero. Así, estas tendencias estarán representadas por diseños vanguardistas, piezas clásicas para los más puristas, relojes deportivos o modelos urbanos. Todos ellos realizados en una amplia variedad de materiales como el titanio, acero, madera, plata, oro, cuero o caucho.

Los profesionales tendrán la oportunidad de conocer las últimas propuestas, soluciones y servicios del sector de las Industrias Afines, un segmento imprescindible para la actividad de las empresas joyeras.

Desde avanzada maquinaria para la elaboración de las piezas, soluciones tecnológicas de aplicación a los procesos de producción de joyería; lo último en sistemas de seguridad; productos para la limpieza de joyas así como las nuevas tendencias en estuchería.

Entre los más de 100 expositores y marcas que han confirmado su participación en esta convocatoria, destacan reconocidas marcas en todos los segmentos. En alta joyería participan empresas de la talla de Almacenes Bustinza, Manuel Ruso Jiménez, Scala GioilliI & FigliI, Generoso Gioielli o Sucesores de Simón Franco.

En referencia al segmento medio y colecciones en plata, el Salón cuenta con marcas como As & As As De Plata, No Solo en Plata, Luxenter, Gofrey, Cosar Silver o Victoria Cruz, entre otras. A éstas se suman empresas especializadas en el sector de Industrias Afines como Condevera, M&R Tools y Teinor.

Además, en esta nueva edición contamos con la participación de algunas empresas de renombre como De Maria Fine & Antique Jewelry, que participarán por primera vez en la feria.

Madridjoya se celebrará en coincidencia con Intergift, Salón Internacional del Regalo y Decoración; Bisutex, Salón Internacional de Bisutería y Complementos, y MOMAD que en su conjunto congregarán en los pabellones de IFEMA a 1.100 empresas de 80 países. Una oferta multisectorial que, según datos de la última edición, atrajo a más de 35.625 profesionales de todo el mundo.

Todos los profesionales que deseen acudir a este evento pueden adquirir su pase de visitante a través de la web.

MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA EN MADRIDJOYA

Desde Ifema Madrid se ha puesto en marcha un exigente protocolo sanitario con el que reforzar los controles y extremar todas las medidas de seguridad.

Para acudir al Recinto Ferial, se exigirá a todos los participantes de países adscritos al certificado Covid digital europeo, su presentación. Y a los participantes de terceros países, obtener el QR Spain Health que permite la entrada en España. En su defecto, se solicitará un test negativo realizado en las 24 horas anteriores a la llegada a la feria.

De forma paralela, la organización pone a disposición de los asistentes la realización de test PCR y Antígenos en el propio Recinto Ferial, en el caso de que fueran necesarios para acceder a la feria o para los traslados de vuelta al origen.