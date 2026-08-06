El Instituto de Medicina Legal de Ceuta eleva a 82 los fallecidos en el mar intentando cruzar la frontera

Barreras de contención instaladas en la zona de El Tarajal - Juan Carlos Lucas/ZUMA Press Wir / DPA

CEUTA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Ceuta ya ha recibido los cuerpos de 82 personas fallecidas en el mar intentando cruzar la frontera hacia España y ha identificado a cuatro de ellas.

Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) en un comunicado, este jueves se ha efectuado el levantamiento de dos nuevos cuerpos aparecidos en el mar, cuyas autopsias se practicarán este viernes.

También ha recordado que de los 82 fallecidos, el levantamiento de uno de ellos se realizó el 29 de julio y de otro el 30 por la mañana, poco antes de la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta.

IDENTIFICACIONES MEDIANTE MUESTRAS BIOLÓGICAS Y HUELLAS

Los médicos forenses y el servicio de Criminalística de la Guardia Civil han recogido muestras biológicas y huellas dactilares de todos los cuerpos encontrados en el mar.

Una vez realizada la autopsia, el servicio de Criminalística de la Guardia Civil envía las huellas dactilares digitalizadas para su identificación. También se recogen muestras biológicas para poder cotejarlas con familiares y que exista otra posible vía de identificar a las personas fallecidas.

Por el momento, hay dos personas identificadas a través de huellas dactilares, puesto que estaban registrados en España. También se ha identificado ya a dos cuerpos mediante estudios biológicos.

Asimismo, están a la espera de identificación por métodos biológicos por parte del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil --cotejo directo entre ADN de familiares-- otros cuatro fallecidos.

En cualquier caso, el IML recuerda que el Juzgado tiene que avalar la identidad de dichas personas y que para poder identificar al resto, tendrán que enviarse los datos de las huellas dactilares a Marruecos para su posible reconocimiento.

EL GOBIERNO ABRE UNA OFICINA DE DESAPARECIDOS

Este mismo jueves, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha presentado una oficina de desaparecidos. Por el momento, según ha precisado, han recibido 32 denuncias con base.

Además, ha indicado que ya cuentan con 29 casos en los que hay posibilidad de relacionar el cadáver con el familiar que ha proporcionado ADN, a falta de tomar la muestra biológica.