Interior abre expediente por falta grave al policía que golpeó a un joven aficionado del FC Barcelona en Elche

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que se ha abierto un expediente por "supuesta falta muy grave o grave" al agente que golpeó a un seguidor del FC Barcelona al que arrebataron una bandera estelada antes del partido de fútbol contra el Elche.

"De una información reservada hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno", ha sostenido en la sesión de control en el Congreso de los Diputados.

Marlaska ha hablado de unos hechos ocurridos el pasado 23 de agosto antes del partido de fútbol en Elche que "no se acompasan" con las funciones atribuidas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además, ha recordado que existen los medios internos para "actuar desde el primer momento".

El ministro ha comentado que la senyera que portaba el joven "evidentemente es un símbolo absolutamente legítimo", aunque ha apostillado que en este tipo de actuaciones policiales hay que "contextualizar" todas las circunstancias que rodean a la intervención de los agentes.

En respuesta a la diputada de Junts Marta Madrenas, Marlaska ha recordado que la Policía actúa "en todo momento" para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. "Seguro que usted cuando viene a Madrid también se siente suficientemente segura y garantizada sus derechos y sus libertades", ha indicado.