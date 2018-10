Interior convoca a los partidos al Pacto Antiterrorista la víspera de que el Congreso discuta sobre investigar el 17-A

Publicado 12/02/2018 21:57:30 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha convocado a los partidos a una reunión de la comisión de seguimiento del Pacto Antiterrorista este lunes, un día antes de que el Congreso de los Diputados debata por primera vez sobre la necesidad de crear una comisión de investigación de los atentados en Cataluña del pasado 17 y 18 de agosto.

La reunión de este lunes, celebrara sin cobertura mediática, ha sido presidida por el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, contando con la participación del director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), José Luis Olivera, y de otros altos cargos del Ministerio, según confirman fuentes de Interior.

Por parte de los partidos políticos han asistido representantes de las formaciones firmantes: Partido Popular (Carlos Rojas y José Alberto Martín-Toledano), PSOE (Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y Carlos Daniel Casares), Ciudadanos (Francisco Javier Cano Leal y Cristina Menéndez), Unión del Pueblo Navarro (Iñigo Alli Martínez), Foro Asturias (Cristina Coto e Isidro Martínez), Partido Aragonés (Arturo Aliaga y Joaquín Serrano) y UPYD (Cristiano Brown y Tomás Aparicio). Como observadores han asistido Podemos (Rafael Mayoral) y el PDeCAT (Feliu Guillaumes).

El pasado 27 de diciembre Interior convocó por última vez el Pacto Antiterrorista, de la que se autoexcluyeron pese a la invitación el PDeCAT, ERC y PNV. Tras una explicación "minuciosa" ofrecida por el director CITCO, el ministro Juan Ignacio Zoido anunció en una comparecencia ante la prensa que impulsaría con el resto de partidos una batería de medidas legislativas.

El objetivo es mejorar el control en fronteras con cambios en la ley de extranjería que "eviten vacíos legales como el que impidió la repatriación tras salir de la cárcel de Castellón del imán de Ripoll", cerebro de los atentados de agosto en Cataluña.

REFORMAS LEGISLATIVAS ANUNCIADAS

Entre las once medidas legislativas y una "novedosa" instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, se incluyó la creación de un registro documental de las personas físicas o jurídicas que hospedan en viviendas o alquilan vehículos de motor, así como mejorar el control sobre la distribución de bombonas de butano y otros elementos potencialmente peligrosos, con especial atención para que el "tráfico ilícito no financie actividades terroristas".

La intención de Interior, según desveló entonces Zoido, es que a lo largo de este año "vean la luz la mayoría" de estas reformas legislativas que están ya "preparadas o en fase de conclusión", lo que implica aprobación de leyes orgánicas o transposiciones de normativas europeas.

Este martes el Pleno del Congreso debate la proposición no de ley de Ciudadanos para que los distintos grupos fijen posición sobre la propuesta que avanzó su presidente, Albert Rivera, de crear una comisión de investigación parlamentaria sobre los atentados terroristas perpetrados el pasado agosto en Barcelona y Cambrils. Los grupos fijarán posición, pero el debate no servirá para crear la comisión ya que el partido naranja no presentó una solicitud formal.

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, recalcó en su momento que el objetivo de la investigación parlamentaria es aclarar las numerosas "lagunas" que creen que existen en relación con los atentados, que fueron reivindicados por el Estado Islámico, y saber "qué falló", para así mejorar la lucha contra el terrorismo. "A lo mejor de ahí se derivan responsabilidades políticas, pero esa no es la finalidad", aseguró.