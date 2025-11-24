Interior coordina una operación "sin precedentes" de Europol contra propaganda terrorista en plataformas de videojuegos

Archivo - Agente de la Guardia Civil trabajando en un ordenador - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior ha coordinado la participación de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra y Ertzaintza en una operación "sin precedentes" de Europol contra miles de enlaces con propaganda terrorista y extremista en plataformas de videojuegos y otras asociadas al ecosistema 'gamer'.

La acción 'Referral Action Day' contó también con la participación de fuerzas de seguridad de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, según ha informado el Ministerio del Interior.

Durante varias semanas, los países participantes en esta operación localizaron miles de enlaces con propaganda terrorista y extremista. Entre ellos, unos 5.400 enlaces a contenido yihadista, 1.070 enlaces a contenido terrorista de ultraderecha y 105 enlaces a material racista o xenófobo.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas coordinadas por el CITCO aportaron más del 75 por ciento de todos estos enlaces.

JÓVENES Y JUEGOS QUE RECREAN ATENTADOS

Desde 2024, los investigadores policiales europeos detectan un aumento sostenido de menores y jóvenes involucrados en actividades terroristas y en expresiones de violencia extremista dentro de la Unión Europea. En este contexto, las plataformas de videojuegos en línea se han convertido en espacios donde confluyen elementos que facilitan los primeros pasos hacia la radicalización.

La mayor parte del contenido circula en inglés, lo que amplifica el alcance internacional de este fenómeno, según Interior. En concreto, predominan los juegos de disparos en primera persona que incorporan elementos asociados a grupos terroristas o incluso recrean conocidos atentados.

Gran parte de este contenido se encuentra integrado en comunidades de juegos online y plataformas de streaming que permiten a los jugadores retransmitir sus partidas en tiempo real e interactuar con su comunidad mediante chat en directo.

"Esta interacción está siendo utilizada para reclutar a jóvenes hacia distintos grupos extremistas violentos y terroristas", ha recordado Interior, añadiendo que en varias ocasiones estas plataformas han servido para la transmisión en directo de ataques reales.