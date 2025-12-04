Interior defiende que al coronel de la UCO "le corresponde" el ascenso a general: "No hay nada que objetar ni esconder"

Archivo - La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, durante el acto central de celebración de la festividad de la Virgen del Pilar - Lola Pineda - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Aina Calvo, ha defendido este jueves que al coronel de la Guardia Civil Rafael Yuste "le corresponde" ascender a general, lo que implica que tenga que abandonar el mando de la Unidad Central Operativa (UCO) que desarrolla investigaciones sobre corrupción como el 'caso Koldo' o las que afectan a la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El ascenso se ha producido en un marco de normalidad absoluta", ha sostenido la 'número dos' de Interior en su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, añadiendo a este respecto: "No hay nada que objetar, ni nada que esconder".

En respuesta a Vox, que ha cuestionado que Interior haya acelerado los tiempos para forzar la salida del coronel jefe de la UCO, la secretaria de Estado ha indicado que en el Ministerio lo que se sienten es "compelidos por el propio Yuste".

"Me parece que no es justo para un señor que tiene todos, no los requisitos, sino que le corresponde por el sistema de promoción dentro de la Guardia Civil; creo que debe ser profundamente desagradable verse envuelto en todo esto", ha argumentado.

CHALECOS Y MEDIOS DE PROTECCIÓN

En su intervención en la Comisión de Interior, Aina Calvo también ha rebatido las críticas del diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro sobre que los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han empezado a recibir medios de protección como chalecos antibalas a raíz de incidentes con heridos como el ocurrido en Isla Mayor (Sevilla).

"Es falso y de una indecencia insufrible", ha indicado la 'número dos' de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior, repasando los datos de este tipo de material entregados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde 2019.

En este sentido, se ha detenido en las dos operaciones recientes contra el narcotráfico con tiroteos y heridos, en Sevilla y Toledo, para ponerlo de ejemplo de esta dotación de medios. "Si algo salvó la vida de los agentes fue el chaleco y si algo impidió que hubiera más heridos fue el coche tenía los cristales blindados", ha dicho.

GUARDIAS CIVILES DE 28 NACIONALIDADES

La secretaria de Estado también ha defendido la "solvencia" en la gestión y control de fronteras, rechazando de plano una vez más que se pueda hablar de invasión migratoria o de que exista una conexión con el incremento de la delincuencia.

"Hubo 28 nacionalidades de origen en la última promoción de guardias civiles. Según su tesis, hubiesen sido poco más que detenidos todos sus familiares, porque viniendo de otros países no hubiesen podido incorporarse a la Guardia Civil porque para ustedes serían poco más que predelincuentes", ha comentado en respuesta a Vox, negando que España sea "un pozo de indecencia".

Según Calvo, la realidad es que España es un país seguro aunque "siempre hay margen de mejora". "Obviamente, en la comisión de delitos aparecen personas extranjeras y muchos y muchas españoles; pueden aparecer personas de origen magrebí, pero no existe una conexión directa entre nuestra delincuencia y la llegada de migración, eso no lo aguanta ninguna estadística", ha terciado.