Interior envía dos mensajes Es-Alert para la evacuación o confinamiento de pueblos afectados por los incendios en Madrid

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (c), durante una reunión con el CECOP, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en Cenicientos, Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior, ha enviado este viernes dos mensajes Es-Alert para la evacuación o confinamiento de distintas localidades del suroeste de la Comunidad de Madrid afectadas por los incendios.

Se trata de la primera vez que la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias envía un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles, al darse las circunstancias adecuadas en una situación operativa de nivel 3, según ha informado el Ministerio del Interior.

El primer mensaje incluye el siguiente mensaje: "Esto es una emergencia real: Debido a la evolución de los dos incendios en la Com. de Madrid. A todos los habitantes de Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo evacuen estos municipios. Posibles puntos de acogida: Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón, Leganés, Brunete, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón y Las Rozas".

El segundo mensaje Es-Alert también comienza con el encabezamiento de "esto es una emergencia real". Y sigue el texto: "Debido a la evolución del incendio forestal, si se encuentra en el término municipal de Pelayos de la Presa o San Martín de Valdeiglesias, se ordena se dirija hacia el interior del casco urbano correspondiente. Siga toda la información actualizada en medios de comunicación y redes sociales oficiales. Red de Alerta Nacional-Protección Civil y Emergencias-Ministerio del Interior".

Es-Alert es el sistema oficial de alertas de emergencias por telefonía móvil en España gestionado por Protección Civil. Los envíos a los teléfonos móviles en zonas de peligro grave se remiten a petición de la dirección de la emergencia, en este caso a petición del Ministerio del Interior por la situación de nivel 3.