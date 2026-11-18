El director del CITCO, Javier Marín, durante las jornadas para luchar contra los 'criptosecuestros' - MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior ha impulsado un foro de colaboración con autoridades francesas para la lucha contra los 'criptosecuestros', donde los agresores recurren a agresiones físicas para robar claves digitales y forzar a la realización de transferencias o el pago de un rescate.

El director del CITCO, Javier Marín, y el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, han inaugurado un simposio internacional con la participación de medio centenar de expertos policiales de España y Francia, representantes de la judicatura, la fiscalía y organismos vinculados a la investigación.

Según ha recordado el Ministerio del Interior, los 'criptosecuestros' son un fenómeno reciente en Europa, donde los agresores buscan apoderarse de criptomonedas o exigir el pago de rescates mediante activos digitales.

"Suelen dirigirse contra inversores, ejecutivos de este sector o incluso familiares para forzar la entrega de las claves personales o la realización de transferencias inmediatas", han apuntado, recordando que no se trata, por tanto, "de simples ataques virtuales, sino de verdaderas agresiones físicas".

Estas agresiones físicas reteniendo a las víctimas buscan conseguir el acceso a los criptoactivos para, a continuación, establecer redes financieras secundarias que borran el rastro de los fondos.

FORMACIÓN PARA ANTICIPARSE AL DELITO

Por este motivo, España trabaja en la formación de sus agentes para anticiparse a estos fenómenos, cuyas primeras manifestaciones se han detectado en diversos países europeos. "Nuestro objetivo es formarnos, prepararnos y anticiparnos a esta nueva realidad criminal", ha señalado Javier Marín.

El director del CITCO ha destacado "la importancia ineludible de la cooperación internacional en la investigación sobre criptodivisas" y ha agradecido la generosidad de las autoridades francesas, a las que ha situado a la vanguardia de la lucha contra estos fenómenos, según ha informado Interior en una nota de prensa.

Por su parte, el presidente de la Audiencia Nacional ha insistido "en la especial complejidad de la investigación de estos casos, que se mueven en un mundo financiero, obviamente legal y legítimo, pero que tienen otras vertientes".

Juan Manuel Fernández ha añadido que los episodios "ya no solo se producen en el Internet oscuro, sino que aparecen también en actividades delictivas del crimen organizado". Por ello, el magistrado ha alabado la colaboración de las autoridades francesas y la utilidad del encuentro organizado en la sede del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), en El Pardo (Madrid).