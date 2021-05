Interior quiere incrementar la cifra de 2.700 devoluciones mientras verifica las razones de la crisis con Marruecos

La ministra portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecen en rueda de prensa - EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL - Europa Press

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apostado este martes por incrementar en las próximas horas la cifra de 2.700 devoluciones de inmigrantes, ninguno de ellos menor de edad, que han entrado en las últimas horas en Ceuta ilegalmente con la complicidad de Marruecos, a la espera de "verificar" las circunstancias diversas que guardan relación con esta llegada de nacionales del país vecino que "no debería estar pasando".

En rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, Marlaska ha dicho que no quería ser "imprudente" a la hora de establecer una relación directa por la falta de respuesta policial de Marruecos al tránsito de sus nacionales para acceder a Ceuta a nado, bordeando el espigón que fija la frontera entre ambos países. También ha respondido que "claro" que se mantienen contactos con las autoridades marroquíes, poniendo como ejemplo la activación de los acuerdos de 1992 sobre devoluciones.

"Igual de beligerantes que vamos a ser en la defensa de nuestras fronteras de Ceuta, lo seremos en la repulsa y persecución de los discursos de odio", ha dicho Marlaska en su primera intervención junto a la ministra Portavoz, María Jesús Montero, en alusión a los mensajes que se han trasladado en las últimas horas desde Vox.

Marlaska ha insistido en que la apuesta del Gobierno es por la devolución de inmigrantes, y no por realizar traslados a la Península, y ha garantizado que los 2.700 que han regresado ya a Marruecos son mayores de edad. No obstante, ha reconocido que en el caso de los menores el dato "no está concretado" porque están a la espera de realizar pruebas de que la edad manifestada es correcta.

TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS

Tras recordar que Ceuta es una ciudad tan española como Madrid o Sevilla, el titular del Interior se ha comprometido a defender la integridad de la frontera, aplicando "todas las medidas necesarias", incluyendo las patrullas conjuntas de las Fuerzas Armadas junto a Policía Nacional y la Guardia Civil.

Ante las reiteradas preguntas por la relación que guarda esta crisis migratoria con la presencia del líder del Frente Polisario en España para ser tratado en un hospital, Marlaska ha reiterado que "concurren muchas circunstancias" que ahora están siendo analizadas, citando razones socioeconómicos y humanitarias derivadas de la crisis del Covid-19, y que afectan a Marruecos y otros países de origen y tránsito.

"No vamos a ser demasiado imprudentes en conclusiones que son muy complejas", ha sostenido. "Incluso en las mejores relaciones, hay circunstancias en las que enfrentamos crisis como la que estamos viviendo", ha añadido Marlaska tras repetir que la colaboración policial es "eficiente", citando la respuesta conjunta en un salto en las últimas horas en Melilla.

El ministro se ha esforzado en subrayar que las relaciones con Marruecos están lo "suficientemente consolidadas" como para revertir la crisis actual, citando otros episodios en estos otros tres años de Gobierno de Pedro Sánchez en los que se ha conseguido reconducir momentos de tensión.

Al ser preguntado si se prevé pedir responsabilidades a Marruecos por la pasividad de su policía, Marlaska se ha remitido a la "cooperación" tanto desde el plano bilateral como a través de la Unión Europea, a quien ha agradecido el apoyo mostrado a España por parte de varios comisarios. "Vamos a evaluar las circunstancias concurrentes y por qué ha pasado esto que no debía estar pasando", ha dicho.