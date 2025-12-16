Interior refuerza los dispositivos policiales antiterroristas durante las fiestas de Navidad

Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska - GUSTAVO VALIENTE HERRERO

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha ordenado reforzar los dispositivos policiales antiterroristas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante las fiestas de Navidad, manteniendo el Nivel 4 de alerta --sobre un máximo de 5-- y las medidas acordadas en octubre de 2023 tras los atentados de Hamás y la respuesta de Israel en Gaza y Cisjordania.

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha dictado una instrucción en la que ordena dicho refuerzo antiterrorista "de especial intensidad" tras la evaluación realizada el pasado viernes en una reunión extraordinaria de la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista que presidió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En dicha reunión, los asistentes constataron la necesidad de mantener el Nivel 4 de activación del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista, así como las medidas de refuerzo acordadas en octubre de 2023, pero "reforzadas" en el próximo periodo festivo, según ha informado el Ministerio del Interior.

Las medidas se mantendrán en todo el territorio nacional entre las 15.00 horas del próximo 19 de diciembre de 2025 y hasta las 15.00 horas del próximo 8 de enero de 2026, ante la previsión de todo tipo de acontecimientos lúdicos y religiosos, así como en desplazamientos por todo el territorio nacional.

Este refuerzo policial "de especial intensidad" durante la época navideña incluye, como en años anteriores, controles aleatorios de vehículos y personas en todos aquellos lugares que conciten una alta presencia o tránsito, así como la vigilancia y protección de los lugares, espacios, edificios y medios de transporte que ante la celebración de acontecimientos religiosos, de ocio o lúdicos en general en los que en estas fechas se producen altas concentraciones de visitantes.

La orden contempla especial vigilancia en los grandes centros, infraestructuras e intercambiadores de transportes, así como las instalaciones y medios de transporte aéreos, marítimos y terrestres que en estas fechas soportan una mayor afluencia y tráfico de usuarios, según ha especificado Interior.