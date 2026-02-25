Interior revisará el protocolo de acoso sexual de la Policía para ver por qué la víctima del DAO no lo usó

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado este miércoles que la Secretaría de Estado de Seguridad va a llevar a cabo una "revisión extraordinaria" de los protocolos internos de acoso sexual y violencia de género de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para determinar por qué la agente que ha denunciado por una presunta violación al ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, decidió no utilizar ese mecanismo interno y prefirió ir a los tribunales.

Así lo ha avanzado el ministro durante su comparecencia en la comisión del ramo del Congreso después de que los portavoces de PP, Vox, ERC y Unión del Pueblo Navarro, le pidieran explicaciones sobre el "escándalo" generado por la denuncia contra el hasta la semana pasada máximo responsable uniformado de la Policía Nacional.

"Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera. Y por lo tanto, vamos a revisar los aspectos del sistema que sean necesarios con la intención de determinar por qué una policía agredida renunció a denunciar de inmediato el ataque que sufrió", ha indicado el ministro.

El titular de Interior ha destacado que estos protocolos se han demostrado eficaces y que, de hecho, se han activado ante otros casos de similares denunciados en el seno de las Fuerzas de Seguridad, pero ha explicado que, ante la gravedad de los hechos atribuidos al ex número dos de la Policía, han decidido llevar a cabo esa revisión extraordinaria.

Marlaska ha recordado que estos protocolos ya son objeto de "revisiones y actualizaciones internas", pero que ahora han considerado necesario que la Secretaría de Estado de Seguridad que ostenta la antes secretaria de Estado de Igualdad, Aína Calvo, pilote esa revisión extraordinaria.

"Queremos saber con precisión qué ha ocurrido en este caso y detectar posibles carencias en nuestros protocolos de actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual y corregirlas de inmediato para que hechos tan graves no vuelvan a producirse", ha remarcado Marlaska.

LOS GRUPOS LE PIDEN CUENTAS

El diputado del PP Ángel Hernández le había pedido cuentas por el que, a su juicio, es el "ataque más grave que ha sufrido la Policía Nacional en toda su historia" y le ha acusado de seguir "oculto para no dar explicaciones" sobre la "presunta violación por parte, nada más y nada menos, que del jefe de todos los uniformados".

"No ha explicado si lo sabía o si lo sabía y lo ocultó, y cómo pudo forzar la continuidad de su íntimo colaborador. Porque después de lo conocido, si usted no lo hubiese mantenido, no hubiera habido tal violación. Y eso implica la asunción inmediata de responsabilidades y dar explicaciones", ha argumentado el diputado 'popular'.

También desde Vox, Ignacio Gil Lázaro le ha pedido cuentas por "el hito repugnante de haber conseguido que por vez primera en la historia de la democracia española, el DAO de la Policía sea un presunto agresor sexual".

Tras echarle en cara que prolongara la "edad activa" a su "hombre de confianza" colándola "de rondón" en un decreto de ayudas sobre la dana de Valencia y que se permitiera "revictimizar" a la víctima "creando sobre ella la presión" de decidir sobre su continuidad en el cargo, el diputado de Vox ha incidido en que si al ministro le quedara un "mínimo de decencia política" habría presentado su dimisión.

Alberto Catalán, de Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha pedido la dimisión del ministro por este asunto denunciando su "incompetencia, inutilidad e indignidad" ante el "vergonzoso escándalo" protagonizado por "su protegido", como se ha referido al exDAO.

Pero también ERC, socio de Gobierno ha sacado este tema a Marlaska. Lo ha hecho el diputado Francecs-Marc Álvaro Vidal, quien le ha pedido detalles sobre un hecho que "ha consternado a la sociedad" y que afecta a la "reputación" del Ministerio del Interior y de los sistemas de control sobre sus altos mandos.