La Internacional Socialista pide desescalada y una solución democrática y pacífica a la crisis en Venezuela

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Internacional Socialista, que lidera el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha afirmado este viernes que sigue de cerca la situación en Venezuela y ha realizado un firme llamamiento a la "desescalada, a la moderación y al estricto respeto" del Derecho Internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Así, esta entidad, que agrupa a más de 130 partidos socialistas, socialdemócratas y liberales del mundo, ha subrayado que la única salida sostenible a la crisis venezolana pasa por una solución democrática, negociada y pacífica "basada en la voluntad del pueblo venezolano y en el pleno respeto de los derechos humanos".

La Internacional Socialista recuerda que, ante la grave escalada de tensiones, ha insistido en la necesidad de "contención y respeto" del Derecho Internacional, advirtiendo de que el incumplimiento de los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas "puede generar un precedente peligroso para la seguridad global y regional".

NO RECONOCIMIENTO DE LA VICTORIA DE MADURO EN 2024

En este contexto, el comunicado subraya que la comunidad internacional, en su gran mayoría, no reconoció los resultados de las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024, tal y como fueron anunciados por el Consejo Nacional Electoral controlado por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Asimismo, la Internacional Socialista reafirma su solidaridad con el pueblo venezolano, en particular con aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar el país por razones políticas.

Por último, la organización reitera su disposición a contribuir, junto con actores internacionales y regionales, a los esfuerzos destinados a alcanzar una "resolución pacífica y duradera" de la actual crisis en Venezuela.